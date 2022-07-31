Біля Херсона можна побудувати кілька понтонних переправ, — політолог

Для будівництва переправ російські окупанти можуть використовувати два майданчики, розповів Фокусу херсонський експерт Володимир Молчанов.

Після пошкодження Антонівського автомобільного мосту у Херсоні росіяни спробували побудувати понтонну переправу через Дніпро. Але вона – легка мішень для Збройних сил України. Для побудови понтонної переправи теоретично можна використати два майданчики. Про це в інтерв'ю Фокусу сказав херсонський політолог Володимир Молчанов.

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Швидше за все, вони це спробують зробити у районі сіл Корсунка – Львове, вважає експерт

"Там є підготовлений для цього шлях плавнями лівого берега – покращена ґрунтова дорога з дамбами крізь протоки. До того ж, Дніпро там у порівнянні вузький – 400 метрів. Саме біля Корсунки в радянські часи та в часи незалежності України проводилися навчання зі зведення понтонних переправ. Але її буде легко зруйнувати – шість пострілів HIMARS – мінус шість понтонів або чверть переправи", – пояснює політолог.

Ще одне можливе місце для понтонної переправи – біля Антонівського мосту. Але там ширина Дніпра вже 700 метрів. Окрім власне переправи там треба ще виконувати земляні роботи – засипати болото піском, аби зробити з’їзд на основну магістраль.

"Поки вони замість побудови переправи і попри достатню кількість зарезервованих понтонів, обмежилися гібридною понтонно-паромною переправою біля мосту, використовуючи кілька зчеплених понтонів з буксирним супроводом як "пором". Пропускна спроможність такої переправи є мізерною навіть для суто військових потреб окупантів, тим більше, побоюючись ударів з неба, окупанти люб'язно надають місця при кожному рейсі і цивільним автівкам", – додає він.

Нагадаємо, 27 липня окупаційна влада Херсона закрила Антонівський міст для руху, а 30 липня і залізничний.

Повний текст інтерв'ю Фокусу з херсонським політологом Володимиром Молчановим читайте на нашому сайті.