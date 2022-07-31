Возле Херсона возможно построить несколько понтонных переправ, — политолог

Для постройки переправ российские оккупанты могут использовать две площадки, рассказал Фокусу херсонский эксперт Владимир Молчанов.

После повреждения Антоновского автомобильного моста в Херсоне россияне попытались построить понтонную переправу через Днепр. Но она – легкая мишень для Вооруженных сил Украины. Для постройки переправы теоретически можно использовать две площадки. Об этом в интервью Фокусу сказал херсонский политолог Владимир Молчанов.

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Скорее всего, они попытаются это сделать в районе сел Корсунка – Львово, считает эксперт.

Там есть подготовленный для этого путь плавнями левого берега – улучшенная грунтовая дорога с дамбами сквозь проливы. К тому же Днепр там по сравнению узкий – 400 метров. Именно у Корсунки в советское время и во времена независимости Украины проводились учения по возведению понтонных переправ. Но его будет легко разрушить – шесть выстрелов HIMARS – минус шесть понтонов или четверть переправы", – объясняет политолог.

Еще одно возможное место для понтонной переправы – возле Антоновского моста. Но там ширина Днепра уже 700 метров. Кроме переправы там нужно еще выполнять земляные работы – засыпать болото песком, чтобы сделать съезд на основную магистраль.

"Пока россияне вместо построения переправы и, несмотря на достаточное количество зарезервированных понтонов, ограничились гибридной понтонно-паромной переправой у моста, используя несколько сцепленных понтонов с буксирным сопровождением как "паром". Пропускная способность такой переправы мизерна даже для сугубо военных нужд оккупантов, тем более, опасаясь ударов с неба, оккупанты любезно предоставляют места при каждом рейсе и гражданских автомобилях", – добавляет он.

Напомним, 27 июля оккупационные власти Херсона закрыли Антоновский мост для движения, а 30 июля и железнодорожный.

Полный текст интервью Фокуса с херсонским политологом Владимиром Молчановым читайте на нашем сайте.