Для перекидання техніки: ЗС РФ створили другу переправу через Дніпро біля Херсона (фото)

За супутниковими знімками, поромна переправа для військової техніки вперше з'явилася 1 серпня. Вона знаходиться в районі селища Придніпровське Херсонської області. На кадрі видно, що на переправі 6 одиниць техніки, ще 4 — на березі.

Російські війська почали використовувати окрему поромну переправу через Дніпро біля пошкодженого ЗСУ Антонівського залізничного мосту в Херсоні. Вона призначена винятково для перевезення військової техніки окупантів. Про це повідомляє український проєкт журналістських розслідувань "Схеми" із посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

Журналісти зазначають, що це вже друга переправа, яку збудували російські військові.

За супутниковими знімками, поромна переправа для військової техніки вперше з'явилася 1 серпня. Вона знаходиться в районі селища Придніпровське Херсонської області. На кадрі видно, що на переправі 6 одиниць техніки, ще 4 — на березі.

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков розповів, що техніка, яку ЗС РФ перевозять за допомогою переправи через Дніпро, схожа на тентовані вантажівки. Їх зазвичай використовують для постачання: озброєння, боєприпасів, продовольства тощо.

"Наскільки я розумію, ці пороми не дуже місткі у плані кількості техніки, яку можна за один раз переправити", — сказав він.

Про іншу понтонну переправу біля другого пошкодженого Антонівського мосту раніше повідомляли російські пропагандисти. Вони наголошували, що перевозять мирних мешканців. Супутник також зафіксував роботу цієї переправи.

Нагадаємо, 2 серпня у британській розвідці зазначили, що швидше за все, "цивільну" переправу російська армія використовує для перекидання своїх військ і матеріально-технічного забезпечення.

Політолог Володимир Молчанов зазначав, що для перекидання техніки в Херсон окупанти можуть використовувати два майданчики. Однак, понтонні переправи дуже легко зруйнувати за допомогою РСЗВ Himars.