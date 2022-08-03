ЗСУ вдарили по ешелону ЗС РФ і пошкодили залізничне сполучення між Кримом і Херсоном, — МО Британії

Ремонт колії займе кілька днів, проте вона залишиться вразливою для російської армії та їхнього маршруту з перекидання матеріально-технічного складу з Криму в Херсон.

Збройні сили України завдали удару по військовому потягу з боєприпасами російських військ в окупованій Херсонській області. Дуже ймовірно, що залізничне сполучення між окупованим Кримом і Херсоном наразі не в робочому стані. Про це пишуть у розвідці Британії.

У відомстві зазначають, що ремонт колії росіянами триватиме кілька днів. Однак вона залишиться вразливою для російської армії та їхнього маршруту з перекидання матеріально-технічного складу з Криму до Херсона.

У Міноборони Великобританії додали, що нещодавно армія РФ показала поромну переправу для цивільного використання, яка була створена на заміну пошкодженому від ударів ЗСУ Антонівському мосту в Херсоні. Швидше за все, російська армія використовує її для перекидання своїх військ і матеріально-технічного забезпечення.

Імовірно, ще більше мирних жителів намагатиметься втекти з Херсона через воєнні дії біля нього та погіршення дефіциту продовольства.

"Це створить навантаження на транспортні вузли та маршрути, внаслідок чого будуть реалізовані заходи щодо контролю за рухом", — вважають у британській розвідці.

Нагадаємо, 2 серпня в ГУР розповіли, що 1 серпня на залізничній станції "Каланчак" Херсонської області підірвався ешелон із російськими боєприпасами. За даними розвідки, це сталося через необережне поводження з боєприпасами під час розвантаження або пожежі, яка могла виникнути під час спроби створення росіянами димової завіси.

30 липня стало відомо, що ЗСУ "закрили" для росіян залізничний міст у Херсоні. Тепер потяги не можуть потрапити в окупований Херсон, проте ЗС РФ звели понтонні переправи та запустили пороми через Дніпро.