"Під димовою завісою": на Херсонщині підірвався ешелон із боєприпасами ЗС РФ — ГУР

За інформацією розвідників, вибух стався на залізничній станції "Каланчак" через необережне поводження з боєприпасами під час розвантаження або пожежі, яка могла виникнути при спробі створення росіянами димової завіси.

На залізничній станції "Каланчак" в окупованій частині Херсонської області російські військові підірвали ешелон із боєприпасами. Ймовірно, це сталося через необережне поводження з боєприпасами під час розвантаження або пожежі, яка виникла при спробі створення росіянами димової завіси. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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За інформацією розвідників, 31 липня на залізничну станцію "Каланчак" Херсонської області прибув ешелон із військовою технікою та боєприпасами для російських військ. 1 серпня о 8 годині ранку окупанти розпочали розвантаження ешелону. З метою маскування процесу розвантаження та захисту від ударів української армії за допомогою РСЗВ HIMARS ЗС РФ застосували потужні засоби задимлення.

"Приблизно об 11:20 у районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалося через щільну димову завісу. Втім одразу після вибуху ешелон без попередження почав рух у напрямку Криму. Особовий склад противника в паніці розбігся", — розповіли в ГУР.

Також у розвідці розповіли, що в ніч із 29 на 30 липня українські військові вдарили по залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка Херсонської області. Ешелон налічував понад 40 вагонів із живою силою, технікою та боєприпасами.

Нагадаємо, 2 серпня в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що за добу ЗСУ на південному напрямку знищили 32 російських військових, ЗРК "Тор" і гаубицю "Мста". Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ЗС РФ у районах Олександрівки та Максимівки.

Раніше, 30 липня в окупованому Енергодарі Запорізької області пролунав вибух перед готелем із російськими військовими. Тоді підірвали три одиниці військової техніки росіян, а шість окупантів звернулися по медичну допомогу. Мирні жителі не постраждали, але в найближчих житлових будинках вилетіли вікна.