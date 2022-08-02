"Под дымовой завесой": в Херсонской области подорвался эшелон с боеприпасами ВС РФ — ГУР

По информации разведчиков, взрыв произошел на ЖД-странции "Каланчак" из-за неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, который мог возникнуть при попытке создания россиянами дымовой завесы.

На железнодорожней станции "Каланчак" в оккупированной части Херсонской области российские военные подорвали эшелон с боеприпасами. Вероятно, это произошло из-за неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, который возник при попытке создания россиянами дымовой завесы. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По информации разведчиков, 31 июля на железнодорожную станцию ​​"Каланчак" Херсонской области прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для российских войск. 1 августа в 8 часов утра оккупанты начали разгрузку эшелона. С целью маскировки процесса разгрузки и защиты от ударов украинской армии с помощью РСЗО HIMARS, ВС РФ применили мощные средства задымления.

"Приблизительно в 11:20 в районе проведения работ раздался взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотного дымового занавеса. Впрочем, сразу после взрыва эшелон без предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался", — рассказали в ГУР.

Также в разведке рассказали, что в ночь с 29 на 30 июля украинские военные ударили по железнодорожному эшелону, прибывшему на станцию ​​Брилевка Херсонской области. Эшелон насчитывал более 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.

Напомним, 2 августа в оперативном командовании "Юг" рассказали, что за сутки ВСУ на южном направлении уничтожили 32 российских военных, ЗРК "Тор" и гаубицу "Мста". Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам ВС РФ в районах Александровки и Максимовки.

Ранее, 30 июля в оккупированном Энергодаре Запорожской области прогремел взрыв перед отелем с российскими военными. Тогда подорвали три единицы военной техники россиян, а шесть оккупантов обратились за медпомощью. Мирные жители не пострадали, но в близлежащих жилых дома вылетели окна.