Взорвали технику РФ. В Энергодаре прогремели взрывы перед отелем с оккупантами (видео)

По словам мэра города Дмитрия Орлова, шесть российских военных обратились за медпомощью. Мирные жители не пострадали, но в близлежащих жилых дома вылетели окна.

В оккупированном Энергодаре неизвестные взорвали три единицы военной техники ВС РФ перед гостиницей "ОП ЗАЭС", где живут россияне. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал городской голова Дмитрий Орлов.

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"В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень горячо в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС", раздалось несколько взрывов, после чего разгорелся пожар. Тушили его с привлечением специальной спасательной техники", – в частности, сообщил мэр.

Как уточнил Орлов, взорванная военная техника преграждала подъезд к гостинице.

[ + – ] Взрывы в оккупированном Энергодаре прогремели в ночь на 30 июля.

Позже глава города проинформировал, что после ночного происшествия шесть российских военных обратились за медицинской помощью.

"После ночных событий в Энергодаре шестеро военных оккупационной армии РФ обратились в больницу за первичной помощью. А уже позже отправились лечиться к "своим" медикам", – написал городской голова.

Как подчеркнул Орлов, мирные жители в результате взрыва не пострадали, однако в близлежащих домах выбило окна.

Взрывы в Энергодаре. Что говорят оккупанты?

В российских СМИ пишут, что ВСУ якобы нанесли удар "с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных самодельными взрывными устройствами". При этом, как уверяют пропагандисты, здесь взорвали не военную технику, а колонну автомобилей, доставлявшую некий "гуманитарный груз".

"Автомобили уничтожены полностью", – сообщили в так называемой "военной администрации" Энергодара.

Оккупанты также подчеркивают, что во время взрывов "водители" и местные жители не пострадали. Однако по их информации повреждены три жилых дома, здание гостиницы и общежитие Запорожской АЭС.

Напомним, главное управление разведки Министерства обороны Украины обратилось к жителям Энергодара и прилегающих к нему населенных пунктов с просьбой поделиться информацией о том, где расположились оккупанты и коллаборанты. Разведчики опубликовали телефон, на который можно сбрасывать координаты мест нахождения оккупантов и коллаборантов.

Фокус также писал, что 20 июля в районе захваченной Запорожской АЭС прозвучали взрывы. РосСМИ тогда сообщили, что атомная станция была якобы атакована тремя дронами-камикадзе, которые были снаряжены килограммовыми массами взрывчатки.