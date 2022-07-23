"Срочно просим сообщить": военная разведка обратилась к жителям Энергодара

Разведчики опубликовали телефон, на который можно сбрасывать координаты мест нахождения оккупантов и коллаборантов.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обратилось к жителям Энергодара и прилегающих к нему населенных пунктов с просьбой поделиться информацией о том, где расположились оккупанты и коллаборанты.

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Военную разведку интересуют такие сведения:

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами),

места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательна геопривязка с координатами),

места расположения и маршруты передвижения военной техники,

точные данные о местных коллаборантах, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязыка с координатами, ФИО, должность и место работы до 24 февраля и сейчас),

данные о лицах, сочувствующих оккупантам, и других сторонников оккупационных властей.

ГУР предлагает сбрасывать эту информацию на номер +380963101126 в приложениях Signal и WhatsApp.

Напомним, в марте Министерство цифровой трансформации Украины запустило чат-бот "eВорог" в Telegram. Украинцам предложили сообщать геолокацию российских войск. Позже в приложении стали сообщать о тех, кто сотрудничает с оккупантами.

В июле в компании "Дія" сообщили, что украинцы передали более 1800 сообщений о коллаборантах в чат-боте "єВорог". Публикуя информацию об этом, “Дія” угодила в скандал, так как сообщение решили проиллюстрировать примером, который многих покоробил: пользователи приложения сообщили о девушке, забеременевшей от оккупанта.

Некоторые комментаторы предположили, что чат-бот могут использовать для борьбы с личными врагами и назвали такую политику превращением Украины в "страну доносов". После этого SMM-специалисты "Дії" отредактировали публикацию, назвав приведенный пример "недостаточно понятной и некорректной коммуникацией".