"Забеременела от оккупанта": приложение "Дія" угодило в сексистский скандал (фото)

Украинцы подали более 1800 заявок о коллаборантах в чат-боте "єВорог". Администраторы спешили рассказать об успехах и выбрали не самый удачный пример.

Приложение "Дія" рассказало пользователям о результатах работы чат-бота "єВорог", но из-за примера успеха угодило в сексистский скандал. Об этом говорилось в сообщении компании в Facebook.

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Администраторы уже удалили этот пост, но в соцсетях сохранился скриншот сообщения, в котором женщину обвинили в "беременности от ра**ста".

[ + – ] Чат-бот получил 1807 заявок о людях, которые сотрудничают с ВС РФ

"Считает себя чуть ли не первой леди села. Ее мать готовит россиянам еду", – приводят примеры сообщений из чата "єВорог".

Далее приводится статистика: чат-бот получил 1807 заявок о людях, которые сотрудничают с российскими оккупантами.

Пользователи соцсетей не одобрили такой пример и оставили под постом соответствующие комментарии.

"Еще и сексизм. Дія, удалите этот пример с беременной женщиной и приведите нейтральный", – говорится в одном из комментариев.

Некоторые пользователи усмотрели в работе чат-бота инструментом борьбы с личными врагами, вспомнили времена советского диктатора Иосифа Сталина и назвали такую политику превращением Украины в "страну доносов".

"И что теперь, спалить ее на костре? Откуда вам знать, что информация – достоверная? Чтобы публиковать такую информацию, нужно быть конченным дег***том, а тем более этим гордиться", – пишет Алексей Морозов.

Количество критики в комментариях не заставило себя долго ждать. SMM-специалисты "Дії" убрали пример, назвав его "недостаточно понятной и некорректной коммуникацией".

"Каждый кейс передается СБУ, где сотрудники проверяют достоверность информации и выявляют настоящих колаборантов. Наша общая цель – выявить врага, а не осуждение действий украинцев", – извинились администраторы.

Отметим, что Минобороны Украины рассматривает приложение "Дія" как инструмент для постановки украинцев на военный учет. Этой работой уже занимаются профильные ведомства.

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров обещал, что никто не будет получать повестки в "Дії".

Фокус ранее писал, что предприниматели могут подать в "Дії" заявку на оплату единого налога по уменьшенной ставке. Верховная Рада ранее разрешила ФЛП 3-й группы платить не 5%, а 2% единого налога.