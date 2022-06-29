Повестки в "Дії": в Минцифре рассказали, призовут ли украинцев в армию через телефон (видео)

По сведениям журналистов, о вручении повесток в "Дії" писали в пабликах о мобилизации. Некоторые люди удалили приложение, но власти говорят, что "Дія" доставляет оповещения только о судебных делах.

Украинцы не будут получат повестки в военкоматы в приложении "Дія". Такое обещание дал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров журналистам после брифинга 29 июня.

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Министр подчеркнул, что у властей нет таких планов и посоветовал не читать российские СМИ, которые распространяют фейки и дестабилизируют ситуацию в Украине.

"Такого точно не будет никогда. В "Дії" сейчас есть возможность получить оповещения о судебных делах. При желании эту функцию можно выключить", – пояснил Федоров.

Некоторые СМИ пишут, что тема о вручении повесток через "Дію" появилась в пабликах о мобилизации. Из-за этого люди начали удалять приложение.

Напомним, что ранее полицейские и представители военкомата провели рейды по ночным клубам Киева. Мужчинам призывного возраста, которые нарушили комендантский час, выписали повестки.

В Одессе 11 июня паре хотели вручить повестки в армию из-за интимных утех на пляже, но мужчина оказался иностранцем. Вместо призыва в армию их обвинили в хулиганстве.

Срок действия военного положения закончится 23 августа, но есть вероятность его продления. В ВСУ, по словам властей, берут профессиональных и мотивированных людей, у которых есть желание защищать государство.