Полиция Киева провела рейды по ночным клубам и вручила повестки мужчинам (фото, видео)

В Нацполиции рассказали, что за выходные удалось проверить 420 заведений столицы, из которых два продолжали работать в комендантский час. В результате 219 мужчинам призывного возраста вручили повестки в военкомат, у некоторых посетителей обнаружили наркотики.

Сотрудники Национальной полиции вместе с представителями военкомата провели рейды по ночным клубам Киева. В результате всем мужчинам призывного возраста, которые нарушили комендантский час, были вручены повестки, также были задержаны люди с наркотиками, а на 73 человек составили административные протоколы. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

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Целью рейдов была проверка соблюдения гражданами ограничений военного положения и предотвратить нарушения в комендантского часа. Таким образом за выходные в столице проверили 420 заведений, два из которых работало.

"Из всех проверенных в ночное время работали два заведения и выявлено 413 человек, нарушивших комендантское время. Из числа этих граждан комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат", — сказано в сообщении правоохранителей.

Кроме того, полицейские обнаружили людей, у которых были наркотики и по этому факту начали уголовные производства по ст. 309 Криминального кодекса Украины — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Также в полиции Киева пообещали и дальше проводить такие проверки.

"Полицейские составили 73 административных протокола по статьям 178 — распитие алкогольных напитков в запрещенных местах, 173 — мелкое хулиганство, 185 — злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мы и в дальнейшем будем проводить такие отработки", — заявили в Нацполиции.

Напомним, 27 июня нардеп от "Слуги народа" рассказал, что военное положение в Украине скорее всего продлят после 23 августа. По его словам, осенью в стране все еще будет горячая фаза войны.

Ранее, 11 июня паре хотели вручить повестки в армию из-за интима на пляже в Одессе. Этого не произошло из-за того, что мужчина оказался гражданином другой страны. Однако паре объявили о подозрении в хулиганстве, теперь им грозит о 4 до 5 лет тюрьмы.