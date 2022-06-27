Поліція Києва провела рейди по нічних клубах та вручила повістки чоловікам (фото, відео)

У Нацполіції розповіли, що за вихідні вдалося перевірити 420 закладів столиці, з яких два продовжували працювати в комендантську годину. В результаті 219 чоловікам призовного віку вручили повістки у військкомат, у деяких відвідувачів виявили наркотики.

Співробітники Національної поліції разом із представниками військкомату провели рейди по нічних клубах Києва. В результаті всім чоловікам призовного віку, які порушили комендантську годину, вручено повістки, також затримано людей з наркотиками, а на 73 осіб склали адміністративні протоколи. Про це повідомляє сайт Нацполіції.

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Метою рейдів було перевірити дотримання громадянами обмежень воєнного стану та запобігти порушенням у комендантську годину. Так, за вихідні у столиці перевірили 420 закладів, два з яких працювали.

"З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади та виявлено 413 осіб, які порушили комендантський час. З-поміж цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам вручено повістки до військкомату", — сказано в повідомленні правоохоронців.

Крім того, поліцейські виявили людей, які мали наркотики й за цим фактом розпочали кримінальні провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Також у поліції Києва пообіцяли й надалі проводити такі перевірки.

"Поліцейські склали 73 адміністративні протоколи за статтями 178 — розпиття алкогольних напоїв у заборонених місцях, 173 — дрібне хуліганство, 185 — злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми й надалі проводитимемо такі відпрацювання", — заявили в нацполіції.

Нагадаємо, 27 червня нардеп від "Слуги народу" розповів, що військовий стан в Україні, швидше за все, продовжать після 23 серпня. За його словами, восени у країні все ще буде гаряча фаза війни.

Раніше, 11 червня парі хотіли вручити повістки до армії через інтим на пляжі в Одесі. Цього не сталося через те, що чоловік виявився громадянином іншої країни. Однак парі оголосили про підозру у хуліганстві, тепер їм загрожує 4-5 років в'язниці.