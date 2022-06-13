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Вместо повестки: паре после публичного интима на пляже в Одессе грозит до 5 лет тюрьмы

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пляж, Одесса, полиция, повестка, интим на пляже
Пляж в Одессе

Мужчина оказался гражданином другой страны. Поэтому призвать его в украинскую армию, как планировалось раньше, нельзя.

Мужчине и женщине, которые предавались интимным утехам на глазах у посетителей одного из заведений отдыха в Одессе, объявили о подозрении в хулиганстве. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от 4 до 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"Девушка с мужчиной в общественном месте в присутствии людей удовлетворили свои сексуальные желания, чем совершили грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся исключительным цинизмом, соединенным с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали, проявлением бесстыдства и грубой непристойности", — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что по видео, которое было снято очевидцами, ими было установлено место инцидента, после чего нарушителей быстро нашли. В ведомстве подчеркнули, что мужчина — гражданин другой страны, поэтому призвать в армию его невозможно. А его спутница приехала в Одессу из другой области.

Нарушителям объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). В случае доказания вины, паре грозит ограничения свободы сроком до пяти лет, или лишения свободы сроком до четырех лет, сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что кадры с мужчиной и женщиной, которые публично занимались оральным сексом в Public Beach Club появились в Telegram-каналах 12 июня. В этот же день спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что мужчине и женщине вручили повестку в военкоматы.

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