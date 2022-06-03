Стриптиз и секс в кабине. Бортпроводница рассказала, какой была работа в небе в прошлом веке

Бывшая бортпроводница Нелл МакШейн Вульфхарт, которая работала в "золотой век" перелетов, написала книгу "Великий бунт стюардесс"

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Первая стюардесса была принята на работу еще в 1930-м, это была Эллен Черч и она работала в компании United Airlines. Однако "золотым веком" авиаперевозок называют 1960-е и 1970-е и именно о них идет речь в книге Нелл МакШейн Вульфхарт "Великий бунт стюардесс", в которой рассказывается, что салон самолета в то время был самым сексистским местом для работы в мире. Об этом пишет Daily Mail.

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Тогда стюардессы не могли выходить замуж, иметь детей и работать после 32 лет. Но они носили откровенную одежду, устраивали стриптиз и целовали пассажиров-мужчин. Причем, когда профессия стюардессы только появилась, все было пристойно и приличия соблюдались в форме и в отношении.

[ + – ] Стюардессы в 1970-х Фото: Соцсети

Раздевающаяся до лифа и мини-юбки под соблазнительную музыку стюардесса появлялась в рекламе авиакомпании Braniff International, в слогане которой звучало, что "воздушную полосу предоставила вам компания, которая считает, что даже стюардесса должна выглядеть как девушка". И именно это делали бортпроводницы во время каждого полета, демонстрируя униформу от известного дизайнера Эмилио Пуччи в 1965 году.

[ + – ] Стюардессы в форме от Эмилио Пуччи

Тогда их называли "воздушными кроликами Playboy". Так что в еще одной рекламе, в которой показывали хорошеньких девушек, кокетливый слоган звучал, как "Знает ли ваша жена, что вы летите с нами?". Реклама была успешной, в течение года выручка авиакомпании выросла на 50 процентов.

А слоганом Air France в то время было "Вы когда-нибудь делали это по-французски?". Стюардессы, работавшие в то время, рассказывают, что к ним постоянно приставали пассажиры, и даже преследовали их, когда они отправлялись в гостиницу. Тем же занимались и пилоты, которые считали, что секс в кабине — это обязательный бонус после полета.

[ + – ] Реклама со слоганом Air France "Вы когда-нибудь делали это по-французски?" Фото: Соцсети

В некоторых авиакомпаниях политика была такова, что стюардессам требовалось целовать пассажиров-мужчин.

"Не будет большим преувеличением сказать, что в 1960-х годах салон самолета был самым сексистским рабочим местом в Америке", — говорит Нелл МакШейн Вульфхарт.

Но некоторые решительные бортпроводницы боролись за уважение и элементарные льготы по трудоустройству, такие как отпуск по беременности и родам.

Впрочем, стать бортпроводницей было нелегко. Девушка должна была быть красивой, стройной, не носить очки и обладать безупречной улыбкой. Когда ее отбирали после собеседования, она отправлялась в школы-интернаты, где девушка сжили вместе и вместе учились наносить макияж, приклеивать ресницы и стричь волосы в соответствии с запросом авиакомпании.

[ + – ] Стюардесса в 1970-х Фото: Скриншот

Патт Гиббс, которая посещала школу American Airlines, которую называли "Ферма очарования", рассказывала, что каждый кусочек хлеба нужно было взвешивать.

По американским правилам стюардесса ростом в 165 см должна была весить не более 57 кг и перед каждым полетом их взвешивали. А пилоты имели право проверять, надели ли они обязательный бюстгальтер и пояс для чулок, проводя руками по их телу.

Врачи авиакомпаний могли выписать стюардессам таблетки для похудения, которые оказывались амфетаминами. Девушки не могли выходить замуж, но делали это тайно, и, в случае беременности их немедленно увольняли.

[ + – ] Стюардессы в 1970-х

При этом зарплата была не так высока, как у пилотов, или стюардов-мужчин: около 5 тысяч долларов в год, что эквивалентно примерно 44 000 долларов сейчас.

Реклама авиакомпаний в то время, кроме сексуальности, еще и обыгрывала идею того, что стюардессы – идеальные жены. В рекламе American Airlines беззаботно жаловались, что "мужчины продолжают красть наших стюардесс", изображая пассажира, который тащит бортпроводницу прочь, зажав ей рот рукой.

В том же объявлении говорилось, что большинство их стюардесс не проработали и двух лет, прежде чем выйти замуж. Ведь "девушку, которая может улыбаться пять с половиной часов, трудно найти". Не говоря уже о жене, "которая помнит, что хотят на ужин 124 человека".

Впрочем, некоторые рекламные слоганы были откровенно непристойными. Вроде кампании National Airlines 1971 года Fly Me ("Полетай на мне") в которой снимались настоящие стюардессы, такие, как Шерил Фиораванте, под слоганом "Я Шерил. Полетай на мне", стюардессы должны были носить значки Fly me и улыбаться, когда пассажиры спрашивали, могут ли они воспользоваться предложением.

[ + – ] Реламный буклет со слоганом "Я Шерил. Полетай на мне" Фото: Скриншот

Впрочем, превращали стюардесс в сексуальные объекты не только в США, но и в Европе. Finnair, например, создала печатную рекламу с изображением обнаженной до пояса женщины с картой маршрута авиакомпании на спине.

Последствия подобного отношения иногда имели печальные последствия. Стюардесса Pan Am Синди Хаунселл вспоминала, как однажды предупредила своего пилота о вспышке пищевого отравления, но он ее даже не послушал, так что все пассажиры отправились в больницу, а одна из пассажирок скончалась.

[ + – ] Реламный буклет со слоганом "Я Тэмми. Ты можешь полетать на мне нонстопом до Майами"" Фото: Скриншот

Авиакомпании яростно сопротивлялись переменам, но в 1977 году у бортпроводниц появился собственный профсоюз, и ситуация начала меняться к лучшему.