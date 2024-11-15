79-летнюю бабушку "выбросили" из самолета за отказ есть бутерброд за 470 грн (фото)

Авиакомпания сообщила, что пассажирка выпила четыре мини-бутылки вина во время полета, потратив 50 фунтов стерлингов, однако женщина это отрицает.

Авиакомпания Jet2 сняла с рейса 79-летнюю Лили Ифилд после того, как она отказалась платить 9 фунтов стерлингов (около 470 грн) за "несъедобный" бутерброд с тунцом. Пассажирка, которая летела из лондонского аэропорта Станстед в Бодрум (Турция), пожаловалась, что продукт был мокрый и холодный. Об этом пишет издание The Sun.

По словам женщины, бортпроводники якобы сказали: "Это не ресторан, а самолет", а потом вызвать вооруженных сотрудников, которые вывели ее вместе с дочкой из самолета.

"Полиция стояла у входа в самолет и ждала с оружием, будто мы были главными преступниками. Мы не могли понять, что сделали не так. Обернулась к людям и говорила: "Кажется, меня арестовали за бутерброд", — рассказывает Ифилд, которая находилась в четырехдневном отпуске по случаю дня рождения своего родственника.

На борту Jet2 произошел скандал из-за сэндвича с тунцом Фото: Louis Wood

Несмотря на то, что британка и ее дочь шли по аэропорту в сопровождении офицеров, дело закрыли после того, как следователи поняла, насколько бессмысленным был этот спор.

"Мы были так расстроены, что четыре дня не выходили из комнаты. Очень тошнило от волнения. Праздник испорчен из-за какого-то бутерброда с тунцом. Никто бы такое не съел. Их поведение было бессмысленным", — рассказала Лили из города Уэйр, что в Хартфордшире.

Авиакомпания Jet2 сообщила, что женщина выпила четыре мини-бутылки вина во время полета, потратив 50 фунтов стерлингов (около 2700 грн), однако женщина это отрицает.

В официальном комментарии по этому случаю пресс-секретарь Jet2 сообщила: "Мы можем подтвердить, что эти пассажирки демонстрировали неподобающее поведение на борту рейса LS1609 из лондонского Станстеда в Бодрум, в частности распивали алкоголь, приобретенный в duty free. Мы всегда поддерживаем членов экипажа, когда они сталкиваются с грубым или неприятным поведением, ставя на первое место комфорт всех пассажиров, чтобы они могли наслаждаться полетом".

Лили Ифилд после инцидента четыре дня не выходили из комнаты Фото: Louis Wood

Напомним, ранее Фокус писал, что самолет авиакомпании Scandinavian Airlines, направлявшийся в Испанию, совершил аварийную посадку после того, как в еде одной из пассажирок обнаружили "сюрприз". Женщина как раз собиралась пообедать, когда из упаковки выскочила мышь и начала бегать по салону.

Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.