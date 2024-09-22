Пассажирка самолета нашла в еде "сюрприз": пилоту после этого пришлось идти на аварийную посадку

Командир воздушного судна принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту в Дании.

Related video

Самолет авиакомпании Scandinavian Airlines, следовавший в Испанию, совершил аварийную посадку после того, как в еде одной из пассажирок обнаружили "сюрприз". Женщина как раз собиралась пообедать, когда из упаковки выскочила мышь и начала бегать по салону. Об этом пишет издание Daily Star.

Рейс вылетел из Осло (Норвегия) в Малагу (Испания) в среду, 18 сентября. В какой-то момент грызун, который выпрыгнул из лотка, начал бегать по салону и до смерти напугал всех присутствующих на борту.

Командир воздушного судна принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту в Дании. Один из очевидцев, Ярле Боррестад, озвучил свою версию событий в Facebook, раскрыв некоторые подробности того, что произошло во время полета.

"Верите или нет. Дама рядом со мной... открыла еду, и оттуда выскочила живая мышь", — вспоминает он.

Пассажирка обнаружила в еде живую мышь Фото: коллаж Фокус

После того, как мышь увидели члены экипажа, у пилота не было другого выбора, кроме как совершить незапланированную посадку в Копенгагене. Согласно правилам, самолет не может находиться в воздухе, если на борту есть грызуны, ведь они могут перегрызть электрическую проводку.

Когда лайнер приземлился, пассажиров пересадили на другой рейс, а затем отправили в Малагу.

Представитель авиакомпании позже сделал заявление: "Такое случается крайне редко. Мы ввели специальные инструкции для таких ситуаций, которые также включают сверку с поставщиками, чтобы гарантировать, что это не повторится".

Напомним, ранее Фокус писал, что пилот-виртуоз совершил "хрестоматийную" аварийную посадку на одном колесе. На драматических кадрах можно увидеть, как самолет Cessna 402C авиакомпании Cape Air, совершавший рейс в штат Мэн (США), после обнаружения проблемы с шасси возвращается в аэропорт Логан (штат Мэн, США).

Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.