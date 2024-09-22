Пасажирка літака знайшла у їжі "сюрприз": пілоту після цього довелось йти на аварійну посадку

Командир повітряного судна ухвалив рішення приземлитися у найближчому аеропорту в Данії.

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Літак авіакомпанії Scandinavian Airlines, що прямував до Іспанії, здійснив аварійну посадку після того, як в їжі однієї з пасажирок виявили "сюрприз". Жінка саме збиралася пообідати, коли з пакування вискочила миша й почала бігати по салону. Про це пише видання Daily Star.

Рейс вилетів з Осло (Норвегія) до Малаги (Іспанія) в середу, 18 вересня. У якийсь момент гризун, який вистрибнув з лотка, почав бігати салоном й до смерті налякав всіх присутніх на борту.

Командир повітряного судна ухвалив рішення приземлитися у найближчому аеропорту в Данії. Один з очевидців, Ярле Боррестад, озвучив свою версію подій у Facebook, розкривши деякі подробиці того, що сталося під час польоту.

"Вірите чи ні. Пані поруч зі мною… відкрила їжу, і звідти вискочила жива миша", — згадує він.

Пасажирка виявила в їжі живу мишу Фото: колаж Фокус

Після того, як мишу побачили члени екіпажу, пілот не мав іншого вибору, окрім як здійснити незаплановану посадку в Копенгагені. Згідно з правилами, літак не може перебувати у повітрі, якщо на борту є гризуни, адже вони можуть перегризти електричну проводку.

Коли лайнер приземлився, пасажирів пересадили на інший рейс, а потім відправили до Малаги.

Представник авіакомпанії пізніше зробив заяву: "Таке трапляється вкрай рідко. Ми запровадили спеціальні інструкції для таких ситуацій, які також включають звірку з постачальниками, щоб гарантувати, що це не повториться".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пілот-віртуоз здійснив "хрестоматійну" аварійну посадку на одному колесі. На драматичних кадрах можна побачити, як літак Cessna 402C авіакомпанії Cape Air, що здійснював рейс до штату Мен (США), після виявлення проблеми з шасі повертається до аеропорту Логан (штат Мен, США).

Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.