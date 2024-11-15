79-річну бабусю "викинули" з літака за відмову їсти бутерброд за 470 грн (фото)
Авіакомпанія повідомила, що пасажирка випила чотири мініпляшки вина під час польоту, витративши 50 фунтів стерлінгів, однак жінка це заперечує.
Авіакомпанія Jet2 зняла з рейсу 79-річну Лілі Іфілд після того, як вона відмовилася платити 9 фунтів стерлінгів (близько 470 грн) за "неїстівний" бутерброд з тунцем. Пасажирка, яка летіла з лондонського аеропорту Станстед до Бодрума (Туреччина), поскаржилась, що продукт був мокрий та холодний. Про це пише видання The Sun.
За словами жінки, бортпровідники начебто сказали: "Це не ресторан, а літак", а потім викликати озброєних співробітників, які вивели її разом з донькою з літака.
"Поліція стояла біля входу в літак й чекала зі зброєю, ніби ми були головними злочинцями. Ми не могли зрозуміти, що зробили не так. Оберталася до людей і казала: "Здається, мене заарештували за бутерброд", — розповідає пані Іфілд, яка перебувала у чотириденній відпустці з нагоди дня народження свого родича.
Попри те, що британка та її донька йшли по аеропорту в супроводі офіцерів, справу закрили після того, як слідчі зрозуміла, наскільки безглуздою була ця суперечка.
"Ми були такі засмучені, що чотири дні не виходили з кімнати. Дуже нудило від хвилювання. Свято зіпсовано через якийсь бутерброд з тунцем. Ніхто б таке не з'їв. Їхня поведінка була безглуздою", — розповіла Лілі з міста Уейр, що в Хартфордширі.
Авіакомпанія Jet2 повідомила, що жінка випила чотири мініпляшки вина під час польоту, витративши 50 фунтів стерлінгів (близько 2700 грн), однак жінка це заперечує.
В офіційному коментарі щодо цього випадку прессекретарка Jet2 повідомила: "Ми можемо підтвердити, що ці пасажирки демонстрували неналежну поведінку на борту рейсу LS1609 з лондонського Станстеда до Бодрума, зокрема розпивали алкоголь, придбаний в duty free. Ми завжди підтримуємо членів екіпажу, коли вони стикаються з грубою або неприємною поведінкою, ставлячи на перше місце комфорт всіх пасажирів, аби вони могли насолоджуватися польотом".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що літак авіакомпанії Scandinavian Airlines, що прямував до Іспанії, здійснив аварійну посадку після того, як в їжі однієї з пасажирок виявили "сюрприз". Жінка саме збиралася пообідати, коли з пакування вискочила миша й почала бігати по салону.
Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.