Из первого класса в эконом: мужчина судится с авиакомпанией, потому что пес умер после пересадки

По словам владельца собаки, перед вылетом он водил бульдога к ветеринару, где ему подтвердили, что животное здорово. Бортпроводники, по словам мужчины, игнорировали его просьбы и не проявили никакого сочувствия к смерти домашнего любимца.

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Владелец французского бульдога Майкл Контилло судится с авиакомпанией, потому что его пса пересадили из первого класса, куда были приобретены билеты, в эконом. Мужчина утверждает, что именно испуг от пересадки привел к смерти собаки. Об этом пишет Metro.

Контилло рассказал, что купил два билета в первый класс: для себя и своего отца, чтобы их собаки имели больше пространства и были окружены меньшим количеством пассажиров, но незадолго до вылета из Нью-Йорка стюардесса и еще один неизвестный мужчина попросили их перейти в 11-й ряд самолета в целях безопасности.

Майк Контилло и его псы Фото: Соцсети

"Перемещение собак делает их очень тревожными и возбужденными, что приводит к чрезвычайно опасным проблемам с дыханием и сердцем", — говорится в жалобе, поданной в Высший суд округа Сан-Франциско 16 октября.

Владелец бульдога уточнил, что такое изменение может быть смертельным для собаки, особенно перед сменой высоты.

По словам Контилло, бортпроводники проигнорировали его просьбу, а один из его псов, Эш, "сразу начал дышать очень быстро и тяжело, с заметным беспокойством". Однако мужчине приказали закрыть переноску для животных. Контилло придерживался указания, но заметил, что Эш перестал двигаться, однако не смог проверить, что с ним произошло, пока самолет "не набрал определенную высоту".

Когда самолет приземлился, тело Эша было в состоянии трупного окоченения, которое наступает примерно через четыре часа после смерти собак. В жалобе мужчина отметил, что перелет через всю страну длился пять часов.

Сын и его отец начали плакать, когда узнали о смерти Эша, однако никто из членов экипажа, по их утверждению, не остановился и даже не выразил сочувствия.

По данным Американской ветеринарной медицинской ассоциации, собаки с короткими носами, такие как бульдоги, имеют более высокий риск погибнуть в самолете, чем щенки с нормальной удлиненной мордой, которые не сталкиваются с таким количеством респираторных проблем.

Контилло рассказал, что перед полетом он отвез обоих своих бульдогов в ветеринарную больницу, где ему сказали, что они оба здоровы.

В иске мужчина обвиняет авиакомпанию в халатности, нарушении контракта, причинении эмоциональных страданий и небрежном найме на работу и надзоре за ней.

Контилло требует возмещения убытков, размер которых должен быть определен в ходе судебного разбирательства.

Журналисты напомнили, что в 2018 году 10-месячный французский бульдог умер после того, как его хозяева были вынуждены разместить переноску с животным в верхнем отсеке самолета одной из авиакомпаний. Владельцы заявили, что слышали, как собака лаяла, но не смогли проверить, что с ней из-за турбулентности, и утверждали, что собака была мертва, когда они ее достали.

Напомним, в Германии женщина 5 лет судилась за мопса, которого ей продал госслужащий.

Также Фокус писал, что индийский миллиардер оставил более 100 млн долларов своей собаке, дворецкому и повару.