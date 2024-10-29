З першого класу в економ: чоловік судиться з авіакомпанією, бо пес помер після пересадки

За словами власника собаки, перед вильотом він водив бульдога до ветеринара, де йому підтвердили, що тварина здорова. Бортпровідники, за словами чоловіка, ігнорували його прохання та не виявили жодного співчуття до смерті домашнього улюбленця.

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Власник французького бульдога Майкл Контілло судиться з авіакомпанією, бо його пса пересадили з першого класу, куди були придбані квитки, до економу. Чоловік стверджує, що саме переляк від пересадки призвів до смерті собаки. Про це пише Metro.

Контілло розповів, що купив два квитки в перший клас: для себе і свого батька, щоб їхні собаки мали більше простору і були оточені меншою кількістю пасажирів, але незадовго до вильоту з Нью-Йорка стюардеса і ще один невідомий чоловік попросили їх перейти в 11-й ряд літака з метою безпеки.

Майк Контілло та його пси Фото: Соцмережі

"Переміщення собак робить їх дуже тривожними і збудженими, що призводить до надзвичайно небезпечних проблем з диханням і серцем", — йдеться у скарзі, поданій до Вищого суду округу Сан-Франциско 16 жовтня.

Власник бульдога уточнив, що така зміна може бути смертельною для собаки, особливо перед зміною висоти.

За словами Контілло, бортпровідники проігнорували його прохання, а один з його псів, Еш, "одразу почав дихати дуже швидко і важко, з помітним занепокоєнням". Проте чоловікові наказали закрити переноску для тварин. Контілло дотримався вказівки, але помітив, що Еш перестав рухатися, проте не зміг перевірити, що з ним сталось, доки літак "не набрав певну висоту".

Коли літак приземлився, тіло Еша було в стані трупного задубіння, яке настає приблизно через чотири години після смерті собак. У скарзі чоловік зазначив, що переліт через всю країну тривав п'ять годин.

Син і його батько почали плакати, коли дізналися про смерть Еша, проте ніхто з членів екіпажу, за їх твердженням, не зупинився та навіть не висловив співчуття.

За даними Американської ветеринарної медичної асоціації, собаки з короткими носами, такі як бульдоги, мають вищий ризик загинути в літаку, ніж цуценята з нормальною подовженою мордою, які не стикаються з такою кількістю респіраторних проблем.

Контілло розповів, що перед польотом він відвіз обох своїх бульдогів до ветеринарної лікарні, де йому сказали, що вони обидва здорові.

У позові чоловік звинувачує авіакомпанію в недбалості, порушенні контракту, заподіянні емоційних страждань і недбалому наймі на роботу та нагляді за нею.

Контілло вимагає відшкодування збитків, розмір яких має бути визначений під час судового розгляду.

Журналісти нагадали, що у 2018 році 10-місячний французький бульдог помер після того, як його господарі були змушені розмістити переноску з твариною у верхньому відсіку літака однієї з авіакомпаній. Власники заявили, що чули, як собака гавкав, але не змогли перевірити, що з ним через турбулентність, і стверджували, що собака був мертвий, коли вони його дістали.

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