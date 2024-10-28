Індійський мільярдер залишив понад 100 млн доларів своєму собаці, дворецькому і кухареві (фото)

Ратан Тата ніколи не був одружений і дітей у нього не було. Його улюблена вівчарка за заповітом отримала більшу частину спадщини.

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86-річний індійський мільярдер Ратан Тата, який помер 9 жовтня, заповідав більшу частину своїх статків, які оцінюють у приблизно 118 мільйонів доларів, своїй улюбленій вівчарці на прізвисько Тіто. У документі він також згадав свого дворецького та особистого кухаря, залишивши їм пристойні гроші, повідомляє Daily Mail.

Індійський магнат помер у лікарні в Мумбаї. Усе життя він присвятив розвитку свого конгломерату Tata Group. У нього не було сім'ї та дітей.

Похорон Ратата Тати Фото: Getty Images

Як це заведено в Індії, чоловік, який ніколи не був одружений і не мав дітей, мав залишити статки своїм братам і сестрам. Однак покійний голова Tata Group проігнорував свого брата Джиммі Тату та єдинокровних сестер Ширін і Дінну Джіджибхой, віддавши перевагу улюбленій німецькій вівчарці Тіто.

У заповіті Тата заявив, що його пес, його дворецький і головний помічник Конар Суббіах, а також його кухар Раджан Шоу мають отримати більшу частину його статків. А братам і сестрам дістанеться тільки частина майна бізнесмена.

В Індії рідко коли улюбленцям і слугам дарують такі щедрі суми, оскільки багатство зазвичай зберігається в родині. У своєму заповіті Тата вказав, що мають бути передбачені положення, які забезпечать "необмежену турботу" про його улюбленого улюбленця, що був поруч із ним до самої його смерті.

За словами Сухеля Сета, близького друга мільярдера, сума, залишена колишньому дворецькому та кухареві, є дуже щедрою. Крім того, чоловіки тепер піклуватимуться про вівчарку Тіто. "Він (Ратан Тата — ред.) зробив для них дуже, дуже щедре забезпечення. Їм більше ніколи не доведеться працювати, і про них будуть дуже добре піклуватися про Тіто", — сказав Сета.

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