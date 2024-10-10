В Індії помер Ратан Тата, компанію якого оцінюють у $365 млрд (фото)

Ратан Тата понад 20 років керував конгломератом Tata Group.

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У лікарні Мумбаї помер Ратан Тата, колишній голова Tata Group, який вивів солідний і розрослися індійський конгломерат на світову арену. Йому було 86 років. Про це повідомляє Reuters

Ратан Тата, який керував конгломератом як голова понад 20 років, перебував у відділенні інтенсивної терапії в лікарні Мумбаї.

"З почуттям глибокої втрати ми прощаємося з Ратаном Навалом Татою, воістину видатним лідером, чий неоціненний внесок сформував не тільки Tata Group, а й саму основу нашої нації", — заявили в компанії.

Ратан Тата "був далекоглядним бізнес-лідером, співчутливою душею і незвичайною людиною. Надзвичайно засмучений його смертю", — заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в соцмережах.

Ратан Тата біля свого винищувача Фото: Соцмережi

Здобувши диплом архітектора в Корнелльському університеті, він повернувся до Індії і 1962 року почав працювати в групі, яку його прадід заснував майже століття тому.

Він працював у кількох компаніях Tata, включно з Telco, тепер Tata Motors Ltd (TAMO.NS), а також Tata Steel Ltd (TISC.NS), пізніше прославившись завдяки скороченню збитків і збільшенню частки ринку в складі групи компаній National Radio & Electronics Company.

У 1991 році він став біля керма конгломерату, коли його дядько Дж. Р. Д. Тата пішов у відставку. Передача естафети відбулася якраз у той момент, коли Індія приступила до радикальних реформ, які відкрили її економіку світові й ознаменували собою епоху високих темпів зростання.

Одним із перших кроків Ратана Тати було обмеження влади деяких керівників компаній Tata Group шляхом запровадження пенсійного віку, висунення молодих людей на керівні посади та посилення контролю над компаніями.

Він заснував телекомунікаційну фірму Tata Teleservices (TTML.NS), 1996 року перейшов в ІТ-компанію Tata Consultancy Services (TCS.NS), яка вийшла на біржу 2004 року.

Однак для повноцінного зростання група вирішила, що їй необхідно вийти за межі індійських берегів.

"Це було прагнення до зростання і зміни основних правил, щоб сказати, що ми можемо рости за рахунок придбань, чого раніше ми ніколи не робили", — сказав він в інтерв'ю Вищій школі бізнесу Стенфордського університету 2013 року.

Група придбала британську чайну фірму Tetley 2000 року за 432 мільйони доларів, а англо-голландського виробника сталі Corus 2007 року за 13 мільярдів доларів, що на той момент стало найбільшим поглинанням іноземної фірми індійською компанією. Потім Tata Motors придбала британські люксові автомобільні бренди Jaguar і Land Rover у Ford Motor Co (FN), що відкриває нову в 2008 році за 2,3 мільярда доларів.

Його улюбленими проектами в Tata Motors були Indica — перша модель автомобіля, розроблена і побудована в Індії, — а також Nano, рекламована як найдешевша машина у світі. Він надав початкові ескізи для обох моделей.

Indica мала комерційний успіх. Однак Nano, що коштував лише 100 000 рупій (близько 1200 доларів США) і був втіленням мрії Ратана Тати про створення доступного автомобіля для мас Індії, постраждав від початкових проблем з безпекою і невмілого маркетингу. Його зняли з виробництва через десятиліття після запуску.

Ратан Тата, який має ліцензію пілота і час від часу літав на літаку компанії, ніколи не був одружений і був відомий своєю неймовірною скритністю.

Його керівництво Tata не обходилося без суперечностей — найпомітнішою з них стала запекла публічна ворожнеча після того, як 2016 року компанія усунула Сайруса Містрі, нащадка клану мільярдерів Шапурджі Паллонджі, з посади голови Tata Sons.

Tata Group заявила, що Містрі не вдалося оздоровити неефективні підприємства, тоді як Містрі звинуватив Ратана Тату, який був почесним головою конгломерату, у втручанні та створенні альтернативного центру влади в групі.

Після того, як він пішов з Tata Group, Ратан Тата став відомий як великий інвестор в індійські стартапи. Капіталізація конгломерату станом на 2024 рік оцінювалася в 365 млрд доларів.

Що відомо про Tata Group

Нагадаємо, конгломерат Tata Group розпочався 1868 року, коли Джамшетджі Нуссерванджі Тата заснував у Бомбеї торговельну компанію, доповнивши її через кілька років ткацько-прядильною мануфактурою. Сьогодні корпорація працює у 80 країнах світу. "Tata Consultancy Services" — найбільший в Азії розробник програмного забезпечення, "Tata Global Beverages" — другий гравець на глобальному ринку брендованого чаю, "Tata Steel" — виробник сталі номер один в Індії, "Taj Hotels Resorts and Palaces" — провідна індійська компанія в готельному бізнесі сегмента "люкс", а "Tata Power" — серед приватних енергетичних корпорацій країни.

Компанії конгломерату Tata Group Фото: Соцмережi

У 2010-х "Tata Group" став найдорожчим конгломератом в Індії, обігнавши корпорацію "Reliance Industries", створену братами-мільярдерами Амбані. У конгломераті працюють понад півмільйона співробітників.

Нагадаємо, Мукеш Амбані нещодавно одружив свого сина. Весільні урочистості тривали кілька місяців. І на них з'їхалися селебріті з усього світу, включно з Джастіном Бібером і Кім Кардаш'ян.