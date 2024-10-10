В Индии умер Ратан Тата, компания которого оценивается в $365 млрд (фото)

Ратан Тата более 20 лет управлял конгломератом Tata Group.

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В больнице Мумбаи умер Ратан Тата, бывший председатель Tata Group, который вывел солидный и разросшийся индийский конгломерат на мировую арену. Ему было 86 лет. Об этом сообщает Reuters

Ратан Тата, который управлял конгломератом в качестве председателя более 20 лет, находился в отделении интенсивной терапии в больнице Мумбаи.

"С чувством глубокой утраты мы прощаемся с Ратаном Навалом Татой, поистине выдающимся лидером, чей неоценимый вклад сформировал не только Tata Group, но и саму основу нашей нации", — заявили в компании.

Ратан Тата "был дальновидным бизнес-лидером, сострадательной душой и необыкновенным человеком. Чрезвычайно опечален его кончиной", — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсетях.

Ратан Тата у своего истребителя Фото: Соцсети

Получив диплом архитектора в Корнелльском университете, он вернулся в Индию и в 1962 году начал работать в группе, которую его прадед основал почти столетие назад.

Он работал в нескольких компаниях Tata, включая Telco, теперь Tata Motors Ltd (TAMO.NS), а также Tata Steel Ltd (TISC.NS), позже прославившись благодаря сокращению убытков и увеличению доли рынка в составе группы компаний National Radio & Electronics Company.

В 1991 году он встал у руля конгломерата, когда его дядя Дж. Р. Д. Тата ушел в отставку. Передача эстафеты произошла как раз в тот момент, когда Индия приступила к радикальным реформам, которые открыли ее экономику миру и ознаменовали собой эпоху высоких темпов роста.

Одним из первых шагов Ратана Таты было ограничение власти некоторых руководителей компаний Tata Group путем введения пенсионного возраста, выдвижения молодых людей на руководящие должности и усиления контроля над компаниями.

Он основал телекоммуникационную фирму Tata Teleservices (TTML.NS), в 1996 году перешел в ИТ-компанию Tata Consultancy Services (TCS.NS), которая вышла на биржу в 2004 году.

Однако для полноценного роста группа решила, что ей необходимо выйти за пределы индийских берегов.

"Это было стремление к росту и изменению основных правил, чтобы сказать, что мы можем расти за счет приобретений, чего раньше мы никогда не делали", — сказал он в интервью Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета в 2013 году.

Группа приобрела британскую чайную фирму Tetley в 2000 году за 432 миллиона долларов, а англо-голландского производителя стали Corus в 2007 году за 13 миллиардов долларов, что на тот момент стало крупнейшим поглощением иностранной фирмы индийской компанией. Затем Tata Motors приобрела британские люксовые автомобильные бренды Jaguar и Land Rover у Ford Motor Co (FN), открывает новую в 2008 году за 2,3 миллиарда долларов.

Его любимыми проектами в Tata Motors были Indica — первая модель автомобиля, разработанная и построенная в Индии, — а также Nano, рекламируемая как самая дешевая машина в мире. Он предоставил первоначальные эскизы для обеих моделей.

Indica имела коммерческий успех. Однако Nano, стоивший всего 100 000 рупий (около 1200 долларов США) и являвшийся воплощением мечты Ратана Таты о создании доступного автомобиля для масс Индии, пострадал от первоначальных проблем с безопасностью и неумелого маркетинга. Его сняли с производства спустя десятилетие после запуска.

Ратан Тата, имеющий лицензию пилота и время от времени летавший на самолете компании, никогда не был женат и был известен своей невероятной скрытностью.

Его руководство Tata не обходилось без противоречий — наиболее заметной из них стала ожесточенная публичная вражда после того, как в 2016 году компания отстранила Сайруса Мистри, потомка клана миллиардеров Шапурджи Паллонджи, от должности председателя Tata Sons.

Tata Group заявила, что Мистри не удалось оздоровить неэффективные предприятия, в то время как Мистри обвинил Ратана Тату, который был почетным председателем конгломерата, во вмешательстве и создании альтернативного центра власти в группе.

После того, как он ушел из Tata Group, Ратан Тата стал известен как крупный инвестор в индийские стартапы. Капитализация конгломерата по состоянию на 2024 год оценивалась в 365 млрд долларов.

Что известно о Tata Group

Напомним, конгломерат Tata Group начался в 1868 году, когда Джамшетджи Нуссерванджи Тата учредил в Бомбее торговую компанию, дополнив ее через несколько лет ткацко-прядильной мануфактурой. Сегодня корпорация работает в 80 странах мира. "Tata Consultancy Services" – крупнейший в Азии разработчик программного обеспечения, "Tata Global Beverages" – второй игрок на глобальном рынке брендированного чая, "Tata Steel" – производитель стали номер один в Индии, "Taj Hotels Resorts and Palaces" – ведущая индийская компания в гостиничном бизнесе сегмента "люкс", а "Tata Power" – среди частных энергетических корпораций страны.

Компании конгломерата Tata Group Фото: Соцсети

В 2010-х "Tata Group" стал самым дорогостоящим конгломератом в Индии, обогнав корпорацию "Reliance Industries", созданную братьями-миллиардерами Амбани. В конгломерате работают более полумиллиона сотрудников.

Напомним, Мукеш Амбани недавно женил своего сына. Свадебные торжества длились несколько месяцев. И на них съехались селебрити со всего мира, включая Джастина Бибера и Ким Кардашьян.