Индийский миллиардер оставил больше 100 млн долларов своей собаке, дворецкому и повару (фото)

Ратан Тата никогда не был женат и детей у него не было. Его любимая овчарка по завещанию получила большую часть наследства.

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86-летний индийский миллиардер Ратан Тата, который умер 9 октября, завещал большую часть своего состояния, которое оценивается в примерно 118 миллионов долларов, своей любимой овчарке по кличке Тито. В документе он также упомянул своего дворецкого и личного повара, оставив им приличные деньги, сообщает Daily Mail.

Индийский магнат скончался в больнице в Мумбаи. Всю жизнь он посвятил развитию своего конгломерата Tata Group. У него не было семьи и детей.

Похороны Ратата Таты Фото: Getty Images

Как это принято в Индии, мужчина, который никогда не был женат и не имел детей, должен был оставить состояние своим братьям и сестрам. Однако покойный председатель Tata Group проигнорировал своего брата Джимми Тату и единокровных сестер Ширин и Динну Джиджибхой, отдав предпочтение любимой немецкой овчарке Тито.

В завещании Тата заявил, что его пес, его дворецкий и главный помощник Конар Суббиах, а также его повар Раджан Шоу должны получить большую часть его состояния. А братьям и сестрам достанется только часть имущества бизнесмена.

В Индии редко когда питомцам и слугам дарят такие щедрые суммы, поскольку богатство обычно хранится в семье. В своем завещании Тата указал, что должны быть предусмотрены положения, обеспечивающие "неограниченную заботу" о его любимом питомце, который был рядом с ним до самой его смерти.

По словам Сухеля Сета, близкого друга миллиардера, сумма, оставленная бывшему дворецкому и повару, является очень щедрой. Кроме того, мужчины теперь будут заботиться об овчарке Тито. "Он (Ратан Тата — ред.) сделал для них очень, очень щедрое обеспечение. Им больше никогда не придется работать, и о них будут очень хорошо заботиться о Тито", — сказал Сета.

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