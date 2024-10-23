У Німеччині жінка 5 років судилась за мопса, якого їй продав держслужбовець: деталі справи

Власниця тварини стверджує, що витратила кілька тисяч євро на лікування тваринки, проте суд призначив виплатити їй лише 226 євро.

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Мікаела Джордан з міста Вюльфрат понад 5 років судилась з адміністрацією міста Аллен, оскільки міський службовець продав їй хворого мопса. Про це пише BILD.

Наприкінці 2018 року міський службовець вилучив чорну самку мопса у сім'ї боржників та виставив її на продаж на eBay за 750 євро. Про тварину було сказано, що вона "абсолютно здорова".

Проте, коли Мікаела Джордан придбала собаку за 690 євро, то зіткнулась з низкою проблем зі здоров'ям Вільми (кличка собаки).

"Це було жахливо, маленький хлопчик весь час плакав. Я лише на мить подивилася на мопса. Зрештою, там (під час купівлі мопса, — ред.) були два офіцери з міста Ален. Я була переконана, що все правильно", — пояснила Джордан.

Зокрема, у Вільми виникли проблеми з очима, через їй довелося перенести сім операцій, які обійшлися в кілька тисяч євро.

"У неї були хронічні проблеми з очима, коли я її взяла. Це підтвердили кілька фахівців", — зазначила Джордан.

Саме тому після покупки вона зажадала компенсації від міста Ален. Сума позову складала 19 000 євро.

Однак експерт, який займається лікуванням дрібних тварин, оглянувши собаку, дійшов висновку, що у неї був лише незначний дефект.

Окружний суд Мюнстера, як перша інстанція, присудив їй лише 226 євро, відхиливши решту позову. 21 жовтня суд у Хаммі підтвердив це рішення, відкинувши апеляцію жінки.

"Я розчарована. Але є в цьому і хороша сторона: галас навколо мого мопса, безумовно, означає, що в найближчому майбутньому більше не буде вилучено жодної собаки з родини", — прокоментувала Джордан.

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