Найбільший за всю історію: в Нью-Йорку відбувся парад костюмованих песиків до Геловіну (фото)

Разом з чотирилапими в костюми вбирались також їхні власники. Зокрема, можна було побачити костюми міфічних істот, різноманітної їжі, а також персонажів культових фільмів та телесеріалів.

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В Нью-Йорку 19 жовтня відбувся 34-й парад собак до Дня усіх святих (Геловін), під час якого власники домашніх улюбленців разом з тваринками прогулялись у парку Іст-Вілліджа. Про це пише "РБК-Україна".

Вперше подібний захід провели у 1990 році, після чого він став щорічною традицією, коли костюмовані песики мають можливість прогулятись Нью-Йорком, а їхні власники — проявити креативність під час створення образів не лише для домашніх улюбленців, а й для себе.

За словами волонтера фестивалю Джозефа Бордуїна, цьогорічний парад костюмованих песиків став найбільшим за всю історію події. Водночас призів за найкращий костюм не дарували, натомість нагороджували виключно оваціями.

Як зазначили журналісти, щороку грандіозна подія об'єднує не лише власників собак, а й інших мешканців Нью-Йорку, які радо фотографують хвостатих.

Фото: Скриншот

За словами ще одного волонтера Тайрелла Гіббса, собаки є емоційними супутниками, які роблять життя в Нью-Йорку більш керованим і стабільним, тому це особливий день і для власників чотирилапих.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, рудий кіт став новою зіркою соцмереж після того, як його власниця поділилася світлинами чотирилапого та попросила користувачів "прифотошопити його кудись, щоб було смішно".