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"Прифотошопте його кудись": рудий кіт став новою зіркою соцмереж (фото)

Рудий кіт, раковина, фото
Фото: дартемівна/X | Рудий кіт

Користувачі створили безліч мемів із милою твариною. До нового тренду також долучилися українські бренди.

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Дівчина з ніком "Дартемівна" поділилася світлинами свого рудого кота і попросила користувачів "прифотошопити його кудись, щоб було смішно". Знімки вона опублікувала в соціальній мережі X (раніше Twitter).

"Прифотошопте його кудись, щоб було смішно, я не можу", — зазначила дівчина.

Рудий кіт, раковина, фото Fullscreen
Рудий кіт
Фото: дартемівна/X
Рудий кіт, фото Fullscreen
Рудий кіт
Фото: дартемівна/X

Користувачі відгукнулися і створили безліч нових мемів із рудим котом.

Рудий кіт, мем, фото Fullscreen
Мем із рудим котом
Фото: X (Twitter)
Рудий кіт, мем, фото Fullscreen
Мем із рудим котом
Фото: X (Twitter)
Рудий кіт, мем, фото Fullscreen
Мем із рудим котом
Фото: X (Twitter)
Рудий кіт, мем, фото Fullscreen
Мем із рудим котом
Фото: X (Twitter)
Рудий кіт, мем, фото Fullscreen
Мем із рудим котом
Фото: X (Twitter)
Рудий кіт, мем, фото Fullscreen
Мем із рудим котом
Фото: X (Twitter)
Рудий кіт, мем, фото Fullscreen
Мем із рудим котом
Фото: X (Twitter)

Зазначимо, що на прохання дівчини також відреагували деякі українські бренди.

Рудий кіт, мем, фото Fullscreen
Мем із рудим котом
Фото: X (Twitter)
Рудий кіт, мем, фото Fullscreen
Мем із рудим котом
Фото: X (Twitter)
Рудий кіт, мем, фото Fullscreen
Мем із рудим котом
Фото: X (Twitter)

Щоправда, господині кота участь брендів не сподобалася. Вона написала, що це не для них. На її думку, компанії своєю участю "псують веселощі".

Дівчина, бренди, кіт, меми, фото Fullscreen
Дівчина проти брендів
Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що кинуті кролики розплодилися і стали "мстити" людям. Хоуп Вокер розповіла, що кролики настільки голодні, що вигризають коріння квітів, які вона садить у себе у дворі.

Також повідомлялося, що в Австралії птах чотири тижні жив у супермаркеті, адже вигнати його забороняє закон. Персонал намагався знайти баланс між захистом тварини та дотриманням стандартів безпеки харчових продуктів.