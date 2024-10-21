"Прифотошопте його кудись": рудий кіт став новою зіркою соцмереж (фото)
Користувачі створили безліч мемів із милою твариною. До нового тренду також долучилися українські бренди.
Дівчина з ніком "Дартемівна" поділилася світлинами свого рудого кота і попросила користувачів "прифотошопити його кудись, щоб було смішно". Знімки вона опублікувала в соціальній мережі X (раніше Twitter).
"Прифотошопте його кудись, щоб було смішно, я не можу", — зазначила дівчина.
Користувачі відгукнулися і створили безліч нових мемів із рудим котом.
Зазначимо, що на прохання дівчини також відреагували деякі українські бренди.
Щоправда, господині кота участь брендів не сподобалася. Вона написала, що це не для них. На її думку, компанії своєю участю "псують веселощі".
Раніше Фокус писав, що кинуті кролики розплодилися і стали "мстити" людям. Хоуп Вокер розповіла, що кролики настільки голодні, що вигризають коріння квітів, які вона садить у себе у дворі.
Також повідомлялося, що в Австралії птах чотири тижні жив у супермаркеті, адже вигнати його забороняє закон. Персонал намагався знайти баланс між захистом тварини та дотриманням стандартів безпеки харчових продуктів.