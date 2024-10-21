"Прифотошопте його кудись": рудий кіт став новою зіркою соцмереж (фото)

Користувачі створили безліч мемів із милою твариною. До нового тренду також долучилися українські бренди.

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Дівчина з ніком "Дартемівна" поділилася світлинами свого рудого кота і попросила користувачів "прифотошопити його кудись, щоб було смішно". Знімки вона опублікувала в соціальній мережі X (раніше Twitter).

"Прифотошопте його кудись, щоб було смішно, я не можу", — зазначила дівчина.

Рудий кіт Фото: дартемівна/X

Рудий кіт Фото: дартемівна/X

Користувачі відгукнулися і створили безліч нових мемів із рудим котом.

Мем із рудим котом Фото: X (Twitter)

Мем із рудим котом Фото: X (Twitter)

Мем із рудим котом Фото: X (Twitter)

Мем із рудим котом Фото: X (Twitter)

Мем із рудим котом Фото: X (Twitter)

Мем із рудим котом Фото: X (Twitter)

Мем із рудим котом Фото: X (Twitter)

Зазначимо, що на прохання дівчини також відреагували деякі українські бренди.

Мем із рудим котом Фото: X (Twitter)

Мем із рудим котом Фото: X (Twitter)

Мем із рудим котом Фото: X (Twitter)

Щоправда, господині кота участь брендів не сподобалася. Вона написала, що це не для них. На її думку, компанії своєю участю "псують веселощі".

Дівчина проти брендів Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що кинуті кролики розплодилися і стали "мстити" людям. Хоуп Вокер розповіла, що кролики настільки голодні, що вигризають коріння квітів, які вона садить у себе у дворі.

Також повідомлялося, що в Австралії птах чотири тижні жив у супермаркеті, адже вигнати його забороняє закон. Персонал намагався знайти баланс між захистом тварини та дотриманням стандартів безпеки харчових продуктів.