"Прифотошопте его куда-то": рыжий кот стал новой звездой соцсетей (фото)
Пользователи создали множество мемов с милым животным. К новому тренду также присоединились украинские бренды.
Девушка с ником "Дартемівна" поделилась фотографиями своего рыжего кота и попросила пользователей "прифотошопить его куда-то, чтобы было смешно". Снимки она опубликовала в социальной сети X (ранее Twitter).
"Прифотошопте его куда-то чтобы было смешно, я не могу", — отметила девушка.
Пользователи откликнулись и создали множество новых мемов с рыжим котом.
Отметим, что на просьбу девушки также отреагировали некоторые украинские бренды.
Правда, хозяйке кота участие брендов не понравилось. Она написала, что это не для них. По ее мнению, компании своим участием "портят веселье".
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