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МирФан

"Прифотошопте его куда-то": рыжий кот стал новой звездой соцсетей (фото)

Рыжий кот, раковина, фото
Фото: дартемівна/X | Рыжий кот

Пользователи создали множество мемов с милым животным. К новому тренду также присоединились украинские бренды.

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Девушка с ником "Дартемівна" поделилась фотографиями своего рыжего кота и попросила пользователей "прифотошопить его куда-то, чтобы было смешно". Снимки она опубликовала в социальной сети X (ранее Twitter).

"Прифотошопте его куда-то чтобы было смешно, я не могу", — отметила девушка.

Рыжий кот, раковина, фото Fullscreen
Рыжий кот
Фото: дартемівна/X
Рыжий кот, фото Fullscreen
Рыжий кот
Фото: дартемівна/X

Пользователи откликнулись и создали множество новых мемов с рыжим котом.

Рыжий кот, мем, фото Fullscreen
Мем с рыжим котом
Фото: X (Twitter)
Рыжий кот, мем, фото Fullscreen
Мем с рыжим котом
Фото: X (Twitter)
Рыжий кот, мем, фото Fullscreen
Мем с рыжим котом
Фото: X (Twitter)
Рыжий кот, мем, фото Fullscreen
Мем с рыжим котом
Фото: X (Twitter)
Рыжий кот, мем, фото Fullscreen
Мем с рыжим котом
Фото: X (Twitter)
Рыжий кот, мем, фото Fullscreen
Мем с рыжим котом
Фото: X (Twitter)
Рыжий кот, мем, фото Fullscreen
Мем с рыжим котом
Фото: X (Twitter)

Отметим, что на просьбу девушки также отреагировали некоторые украинские бренды.

Рыжий кот, мем, фото Fullscreen
Мем с рыжим котом
Фото: X (Twitter)
Рыжий кот, мем, фото Fullscreen
Мем с рыжим котом
Фото: X (Twitter)
Рыжий кот, мем, фото Fullscreen
Мем с рыжим котом
Фото: X (Twitter)

Правда, хозяйке кота участие брендов не понравилось. Она написала, что это не для них. По ее мнению, компании своим участием "портят веселье".

Девушка, бренды, кот, мемы, фото Fullscreen
Девушка против брендов
Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что брошенные кролики расплодились и стали "мстить" людям. Хоуп Уокер рассказала, что кролики настолько голодны, что выгрызают корни цветов, которые она садит у себя во дворе.

Также сообщалось, что в Австралии птица четыре недели жила в супермаркете, ведь выгнать ее запрещает закон. Персонал пытался найти баланс между защитой животного и соблюдением стандартов безопасности пищевых продуктов.