"Прифотошопте его куда-то": рыжий кот стал новой звездой соцсетей (фото)

Пользователи создали множество мемов с милым животным. К новому тренду также присоединились украинские бренды.

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Девушка с ником "Дартемівна" поделилась фотографиями своего рыжего кота и попросила пользователей "прифотошопить его куда-то, чтобы было смешно". Снимки она опубликовала в социальной сети X (ранее Twitter).

"Прифотошопте его куда-то чтобы было смешно, я не могу", — отметила девушка.

Рыжий кот Фото: дартемівна/X

Рыжий кот Фото: дартемівна/X

Пользователи откликнулись и создали множество новых мемов с рыжим котом.

Мем с рыжим котом Фото: X (Twitter)

Мем с рыжим котом Фото: X (Twitter)

Мем с рыжим котом Фото: X (Twitter)

Мем с рыжим котом Фото: X (Twitter)

Мем с рыжим котом Фото: X (Twitter)

Мем с рыжим котом Фото: X (Twitter)

Мем с рыжим котом Фото: X (Twitter)

Отметим, что на просьбу девушки также отреагировали некоторые украинские бренды.

Мем с рыжим котом Фото: X (Twitter)

Мем с рыжим котом Фото: X (Twitter)

Мем с рыжим котом Фото: X (Twitter)

Правда, хозяйке кота участие брендов не понравилось. Она написала, что это не для них. По ее мнению, компании своим участием "портят веселье".

Девушка против брендов Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что брошенные кролики расплодились и стали "мстить" людям. Хоуп Уокер рассказала, что кролики настолько голодны, что выгрызают корни цветов, которые она садит у себя во дворе.

Также сообщалось, что в Австралии птица четыре недели жила в супермаркете, ведь выгнать ее запрещает закон. Персонал пытался найти баланс между защитой животного и соблюдением стандартов безопасности пищевых продуктов.