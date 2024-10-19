Самые популярные в мире: топ 10 пород котов, которые полюбились людям (фото)

Домашние коты стали привычными друзьями для детей и взрослых, но в зависимости от породы они бывают совершенно разными. В СМИ собрали десятку самых популярных пород, которые выбирают "котолюбы" в мире, и рассказали о каждой из них.

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Почти каждый ребенок мечтает о пушистом котенке. Домашних кошек любят как малышей, так и взрослые. В издании The Spark опубликовали десятку самых популярных в мире пород.

Коты в зависимости от породы отличаются наружно – размерами, весом, длиной шерсти, окраской – и характером.

Британский короткошерстный кот

"Британцы" известны своим плотным и густым мехом, отличающим эту породу от других. Именно этих кошек чаще всего сравнивают с плюшевыми игрушками.

Фото британского кота Фото: Pixabay

Однако по характеру британские короткошерстные отнюдь не такие "пушистые", которыми кажутся на первый взгляд. Они знают себе цену и могут казаться эгоистами. Если такой кот позволит взять себя на руки, это будет напоминать скорее попуск. В общем, они часто не тактильны.

Фото британского кота Фото: Pixabay

Британский кот — своенравный и аристократический. В то же время он сдержан и сохраняет покой при любых обстоятельствах. Пушистики этой породы нормально переносят одиночество в течение длительного времени, поэтому они идеальный вариант для занятых "котолюбов".

Сиамский кот

Сиамские кошки выглядят эффектно, у них яркие голубые глаза, короткая и довольно плотная шерсть. У них интересный окрас: в основном бежевый, но на кончиках лап, хвосте и мордашке – темно-коричневый.

Фото сиамского кота Фото: Pixabay

Родиной сиамского кота считают Таиланд. По характеру он склонен к ревности и острому чувству владения. Однако эти кошки привязаны к человеку и преданы ему. Кроме того, они очень активны, любознательны и игривы.

Бенгальский кот

Эту необычную породу вывели искусственно, скрестив дикую и домашнюю кошку. Эти хвостатые привлекают необычной окраской, благодаря которой напоминают маленьких леопардов.

Фото бенгальского кота Фото: Pixabay

Шерсть у "бенгалов" плотная, густая и шелковистая. Более того, она имеет специфический блеск. Окрас бывает разный — розетчатый, пятнистый или мраморный. Цвет может быть "золото" (золотисто-коричневый) или "серебро" (серебристо-серый).

Фото бенгальского кота Фото: Pixabay

Бенгальский кот – активный и игривый до самой старости. В отличие от других представителей вида он не боится воды и может даже проявлять интерес к ней. Однако следует учитывать, что из-за своей активности "бенгал" может вызывать беспорядок дома.

Регдол

С английского название породы переводится как "кукла из ткани". Регдолы спокойны и добродушны, легко даются на руки и позволяют себя гладить. Они прекрасно уживаются с детьми, имея способность терпеть прихоти и игры малышей.

Фото регдола Фото: Pixabay

Интересная особенность регдола – своеобразная расслабленность и инертность мышц. Этот кот может оставаться почти в любом положении, которое предложит человек. Однако следует помнить, что он сильно привязывается и может страдать из-за одиночества.

Сфинкс

В случае с этой породой есть два варианта – абсолютное восхищение или полное безразличие. Сфинксы — "лысые" кошки, то есть у них совсем нет шерсти. Однако их кожа покрыта нежным пушком, из-за чего тактильно напоминает персик.

Фото сфинкса Фото: Pixabay

Температура тела у сфинкса – выше, чем у других представителей вида. Также ускорен обмен веществ. В то же время этот кот склонен к перееданию и лишнему весу. Он требует заботы и любит быть в центре внимания.

Фото сфинкса Фото: Pixabay

Сфинксы умны и довольно капризны. Они плохо переносят одиночество, но могут по собственному желанию укрыться в шкафу на целый день, наблюдая за человеком с высоты.

Персидский кот

Эта порода известна экстравагантным видом. "Персы" имеют маленький приплюснутый нос, из-за чего могут казаться агрессивными. Их шерсть – длинная, особенно в области задних лап, что образует иллюзию милых "штанишек". Поэтому пушистики нуждаются в тщательном уходе и ежедневном вычесывании.

Фото персидского кота Фото: Pixabay

Персидский кот пассивный и не активный, часто лежит на одном месте. Охотно будет соглашаться на игру, но играть не долго. Эта порода – идеальный вариант для маленькой квартиры, ведь любимцу не нужно много пространства для бега и прыжков по дому.

Фото персидского кота Фото: Pixabay

Если завести "персу" в частном доме, ожидать от него охотничьих инстинктов не стоит. Мышей он не будет ловить. Однако этот кот — покладистый, сдержанный и совсем не злопамятный, способный к легкой дрессировке.

Мэйн-кун

Представители этой породы отличаются размерами, ведь они самые большие из всех домашних кошек. Взрослый мейн-кун может весить до 15 килограммов, мускулистое тело и немалые лапы. Глаза — округлые и близко посаженные, шерсть — шелковистая и несколько слоев. Узнать такого кота также можно за кисточками на ушах.

Фото мейн-куна Фото: Pixabay

Несмотря на грозный вид мейн-куны, довольно спокойные и нежные, но осторожные с незнакомцами или малознакомыми людьми. По характеру они миролюбивы, покладисты, послушны и умны.

Фото мейн-куна Фото: Pixabay

Такой кот не любит замкнутых просторов, поэтому не будет прятаться в шкаф или коробку. Он быстро научится ходить в лоток и легко привыкнет точить когти с помощью царапки, а не дивана.

Русский голубой кот

Название породы связано с цветом шерсти – серым с синеватым отливом. Эти коты имеют плотную шерсть и хорошо сложенное тело, немного вытянутую мордочку и довольно большие уши, которые немного "смотрят" в разные стороны.

Фото русской голубой Фото: Pixabay

Русский голубой — ловкий и терпеливый охотник, выжидающий добычу столько, сколько потребуется. Дома он миролюбив, добр и послушен. Однако такой пушистик будет любить свободу и ценить свою независимость.

Фото русской голубой Фото: Pixabay

С чужими людьми русский голубой кот будет сдержанным и даже настороженным. Однако своим "домашним" он будет позволять почти все, показывая свою преданность и любовь.

Мэнский кот или мэнкс

Фото мэнкса Фото: Pixabay

Отличительная черта мэнксов – очень короткий хвост. Они напоминают "британцев", имеют пропорциональное, округлое и мускулистое тело, большую голову и короткую шею. Широкие закругленные уши немного наклонены вперед, глаза круглые и выразительные.

Фото Мэнкса Фото: Pixabay

Мэнский кот может иметь почти любую окраску. Его шерсть – короткая, плотная и двухслойная. Представители породы известны своей нежностью. Они хорошо уживаются с маленькими детьми.

Американский короткошерстный кот

Американские кошки большие, у них выпирает грудная клетка, прямая и широкая спина. Самцы вырастают примерно до 7-8 килограммов. Они имеют длинную и сильную шею, квадратную морду с хорошо развитым подбородком, густую и плотную шерсть.

Фото американского короткошерстного кота Фото: american_shorthair_ / Instagram Фото американского короткошерстного кота Фото: american_shorthair_ / Instagram

Особенности породы — нежность и говорливость, представители любят мурлыкать. Они быстро адаптируются и могут уживаться с другими любимцами, но по характеру довольно независимы, поэтому принуждение не терпят.

Фото американского короткошерстного кота Фото: american_shorthair_ / Instagram

Американский кот подвержен перееданию, поэтому за его питанием нужно следить. Он смелый и игривый, любит много бегать и высоко прыгать.

Фото американского короткошерстного кота Фото: american_shorthair_ / Instagram

Напомним, опытная ветеринарка Хейли Бергеланд рассказала об особенностях зрения кошек и дала несколько советов, как сделать игры с хвостатыми еще более приятными для них.

14 октября в Нидерландах заметили кота, полностью покрытого цементом. Его немедленно доставили в ветеринарную клинику, где пушистика отмыли и обнаружили на его шее бирку.