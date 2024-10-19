Найпопулярніші у світі: топ 10 порід котів, які полюбилися людям (фото)

Домашні коти стали звичними друзями для дітей і дорослих, але залежно від породи вони бувають абсолютно різними. У ЗМІ зібрали десятку найпопулярніших порід, які обирають "котолюби" у світі, та розповіли про кожну з них.

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Майже кожна дитина мріє про пухнасте кошеня. Домашніх котів люблять як малеча, так і дорослі. У виданні The Spark опублікували десятку найпопулярніших у світі порід.

Коти залежно від породи відрізняються зовнішньо — розмірами, вагою, довжиною шерсті, забарвленням — та характером.

Британський короткошерстий кіт

"Британці" відомі своїм щільним та густим хутром, яке відрізняє цю породу від інших. Саме цих котів найчастіше порівнюють з плюшевими іграшками.

Фото британського кота Фото: Pixabay

Однак за характером британські короткошерсті зовсім не такі "пухнасті", якими здаються на перший погляд. Вони знають собі ціну та можуть здаватись егоїстами. Якщо такий кіт й дозволить взяти себе на руки, це нагадуватиме скоріше попуск. Загалом вони часто не тактильні.

Фото британського кота Фото: Pixabay

Британський кіт — норовливий та аристократичний. Водночас він стриманий й зберігає спокій за будь-яких обставин. Пухнастики цієї породи нормально переносять самотність протягом тривалого часу, тож вони — ідеальний варіант для зайнятих "котолюбів".

Сіамський кіт

Сіамські коти виглядають ефектно, вони мають яскраві блакитні очі, коротку й доволі щільну шерсть. У них цікавий окрас: в основному бежевий, але на кінчиках лап, хвості й мордочці — темно-коричневий.

Фото сіамського кота Фото: Pixabay

Батьківщиною сіамського кота вважають Таїланд. За характером він схильний до ревнощів та гострого відчуття власництва. Проте ці коти — прив’язані до людини й віддані їй. Окрім того, вони дуже активні, допитливі й грайливі.

Бенгальський кіт

Цю незвичну породу вивели штучно, схрестивши дику й домашню кішку. Ці хвостаті приваблюють незвичайним забарвленням, завдяки якому нагадують маленьких леопардів.

Фото бенгальського кота Фото: Pixabay

Шерсть у "бенгалів" щільна, густа та шовковиста. Мало того, вона має специфічний блиск. Забарвлення буває різне — розетчасте, плямисте або мармурове. Колір може бути "золото" (золотисто-коричневий) або "срібло" (сріблясто-сірий).

Фото бенгальського кота Фото: Pixabay

Бенгальський кіт — активний та грайливий до самої старості. На відміну від інших представників виду він не боїться води й може навіть проявляти інтерес до неї. Однак варто враховувати, що через свою активність "бенгал" може спричиняти безлад вдома.

Регдол

З англійської назва породи перекладається як "лялька з тканини". Регдоли — спокійні й добродушні, легко даються на руки та дозволяють себе гладити. Вони чудово уживаються з дітьми, маючи здатність терпіти забаганки й ігри малечі.

Фото регдола Фото: Pixabay

Цікава особливість регдола — своєрідна розслабленість і інертність м’язів. Цей кіт може залишатись у майже будь-якому положенні, яке запропонує людина. Однак слід пам’ятати, що він сильно прив’язується й може страждати через самотність.

Сфінкс

У випадку з цією породою є два варіанти — абсолютне захоплення або повна байдужість. Сфінкси — "лисі" коти, тобто вони зовсім не мають шерсті. Однак їхня шкіра вкрита ніжним пушком, через що тактильно нагадує персик.

Фото сфінкса Фото: Pixabay

Температура тіла у сфінкса — вища, ніж в інших представників виду. Також він має прискорений обмін речовин. Водночас цей кіт схильний до переїдання й зайвої ваги. Він вимагає турботи й любить бути в центрі уваги.

Фото сфінкса Фото: Pixabay

Сфінкси розумні й досить примхливі. Вони погано переносять самотність, але можуть за власним бажанням сховатись у шафі на цілий день, спостерігаючи за людиною з висоти.

Перський кіт

Ця порода відома екстравагантним виглядом. "Перси" мають маленький приплюснутий ніс, через що можуть здаватися агресивними. Їхня шерсть — довга, особливо в області задніх лап, що утворює ілюзію милих "штанців". Через це пухнастики потребують ретельного догляду й щоденного вичісування.

Фото персидського кота Фото: Pixabay

Перський кіт — пасивний та не активний, часто лежить на одному місці. Охоче погоджуватиметься на гру, але гратиметься не довго. Ця порода — ідеальний варіант для маленької квартири, адже улюбленцю не потрібно багато простору для бігу й стрибків по дому.

Фото персидського кота Фото: Pixabay

Якщо завести "перса" в приватному будинку, очікувати від нього мисливських інстинктів не варто. Мишей він не ловитиме. Однак цей кіт — поступливий, стриманий й зовсім не злопам’ятний, здатний до легкого дресування.

Мейн-кун

Представники цієї породи вирізняються розмірами, адже вони — найбільші з усіх домашніх котів. Дорослий мейн-кун може важити до 15 кілограмів, має м’язисте тіло та чималі лапи. Очі — округлі й близько посаджені, шерсть — шовковиста та має кілька шарів. Впізнати такого кота також можна за китичками на вухах.

Фото мейн-куна Фото: Pixabay

Попри грізний вигляд мейн-куни — досить спокійні та ніжні, але обережні з незнайомцями або малознайомими людьми. За характером вони миролюбні, поступливі, слухняні й розумні.

Фото мейн-куна Фото: Pixabay

Такий кіт не любить замкнених просторів, тому не ховатиметься у шафу або коробку. Він швидко навчиться ходити в лоток й легко звикне точити кігті за допомогою дряпки, а не дивана.

Російський блакитний кіт

Назва породи пов’язана з кольором шерсті — сірим з синюватим відливом. Ці коти мають щільну шерсть та добре складене тіло, трохи витягнуту мордочку й досить великі вуха, які трохи "дивляться" в різні боки.

Фото російської голубої Фото: Pixabay

Російський блакитний — спритний і терплячий мисливець, який вичікуватиме здобич стільки, скільки буде потрібно. Вдома він миролюбний, добрий та слухняний. Однак такий пухнастик любитиме свободу й цінуватиме свою незалежність.

Фото російської голубої Фото: Pixabay

З чужими людьми російський блакитний кіт буде стриманим й навіть настороженим. Однак своїм "домашнім" він дозволятиме майже все, показуючи свою відданість й любов.

Менський кіт або менкс

Фото менкса Фото: Pixabay

Відмінна риса менксів — дуже короткий хвіст. Вони дещо нагадують "британців", мають пропорційне, округле й мускулисте тіло, велику голову та коротку шию. Широкі закруглені вуха — трохи нахилені вперед, очі — круглі й виразні.

Фото менкса Фото: Pixabay

Менський кіт може мати майже будь-яке забарвлення. Його шерсть — коротка, щільна та двошарова. Представники породи відомі своєю ніжністю. Вони добре уживаються з маленькими дітьми.

Американський короткошерстий кіт

Американські коти — великі, у них випирає грудна клітка, пряма та широка спина. Самці виростають до приблизно 7-8 кілограмів. Вони мають довгу й сильну шию, квадратну морду з добре розвиненим підборіддям, густу й щільну шерсть.

Фото американського короткошерстого кота Фото: american_shorthair_ / Instagram Фото американського короткошерстого кота Фото: american_shorthair_ / Instagram

Особливості породи — ніжність та говіркість, представники люблять муркотіти. Вони швидко адаптуються і можуть уживатися з іншими улюбленцями, але за характером доволі незалежні, тож примусу не терплять.

Фото американського короткошерстого кота Фото: american_shorthair_ / Instagram

Американський кіт схильний до переїдання, тому за його харчуванням потрібно стежити. Він — сміливий та грайливий, любить багато бігати й високо стрибати.

Фото американського короткошерстого кота Фото: american_shorthair_ / Instagram

Нагадаємо, досвідчена ветеринарка Хейлі Бергеланд розповіла про особливості зору котів та дала кілька порад, як зробити ігри з хвостатими ще приємнішими для них.

14 жовтня у Нідерландах помітили кота, повністю вкритого цементом. Його негайно доставили у ветеринарну клініку, де пухнастика відмили й виявили на його шиї бирку.