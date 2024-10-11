Коти бачать не так, як люди: ветеринарка розповіла, як покращити життя своєму хвостику

У зоомагазинах пропонують іграшки для котів на будь-який смак, і більшість з них — яскравих кольорів. Однак насправді домашнім улюбленцям доступний не весь колірний спектр, і врахувавши це, можна зробити для них гру ще приємнішою.

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Ветеринарка з 10-річним досвідом Хейлі Бергеланд розповіла, як насправді бачать домашні коти. Про це відомо з її статті для порталу про домашніх тварин Daily Paws.

Власники котів знають, що пухнастики люблять гратися з блискучими іграшками та яскравими м’ячиками. Може здатися, що тварини краще бачать інтенсивні кольори, тому товари для них так виглядають. Однак зір хвостатих не варто недооцінювати.

Зір котів — обмежений

Котам дійсно доступні не усі кольори, які бачать люди. Однак домашні улюбленці наділені іншою "унікальною здатністю" — бачити в темряві. Окрім того, вони здатні помічати дрібні й водночас швидкі рухи з набагато ширшим оглядом. Усе це робить пухнастиків відмінними мисливцями.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

Коти не бачать усіх кольорів зі спектра, але з дефектом очей це не пов’язано. Річ у тому, що око (як людське, так і котяче) має два типи кольорових рецепторів — колбочки та палички. Перші відповідають за денний зір та сприйняття кольорів, а другі — за нічний та периферійний зір.

В порівнянні з людиною кіт має менше колбочок, тому здатні бачити обмежений спектр світла. Вони відмінно бачать синьо-фіолетове та жовто-зелене світло, але не червоно-помаранчеве. Тобто здебільшого хвостаті бачать світ у відтінках жовтого, сірого та блакитного. На думку деяких дослідників, до переліку можна додати різні відтінки зеленого.

Ілюстративне фото Фото: Getty

На що це впливає

Тобто під час гри з популярною серед власників котів лазерною указкою улюбленці насправді скоріше реагують на швидкий рух, ніж на червоний колір. Також варто враховувати, що хвостикам неприємно ганятися за невловною ціллю, тож насправді така гра — не найкращий варіант спільних розваг.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

Та й загалом яскравий колір — не настільки значний стимул для кішки, як рух. Тож тваринам приємніше гратися з чимось, що швидко пересувається, а не нерухомою, але червоною мишею з фетру. Найкращий варіант гри — змусити улюбленця звернутись до своїх природних інстинктів хижака, влаштувавши йому справжнє полювання. Якщо ж говорити про колір, найкращим вибором буде щось жовте, блакитне або зелене.

Варто враховувати й години "надзвичайної активності" котів. У пухнастих "прокидається мисливець" на світанку та під час сутінок. Тож у цей час, якщо випустити улюбленця надвір, шанс потім знайти біля ґанку впольовану здобич — більший.

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