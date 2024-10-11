Жінка помітила крихітного "єдинорога", який спостерігав за нею (фото)

Анна Фагерхольм розповіла про зустріч із незвичайною твариною. За її словами, вона здавалася ручною і не намагалася втекти.

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Анна Фагерхольм із Фінляндії працювала на полі для гольфу в понеділок, 7 жовтня, коли помітила щось дивне. Жінка зафіксувала крихітного "єдинорога", який дивився на неї. Про це пише What The Jam.

Однорога тварина, що стояла на самоті, спрямувала свій погляд прямо на Анну. Бажаючи закарбувати цей момент, вона підійшла ближче до неї й швидко зробила знімок.

"Він красиво стояв і дивився на мене великими очима. Він ніяк не міг утекти. Він був дуже ручним і ми дивилися один на одного", — розповіла вона місцевим ЗМІ.

Насправді тварина виявилася оленем, тільки з одним рогом посередині чола. За даними RSPCA (Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження), олені — тварини, що дуже адаптуються і швидко звикають до сирен, шуму, блималок і людей, що пояснює, чому його не налякала присутність Анни.

На знімку видно, що тварина стоїть нерухомо з пухнастими вухами і одним рогом Фото: Jam Press

На знімку видно, що тварина стоїть нерухомо з пухнастими вухами й одним рогом.

Олень-єдиноріг — це тварина, у якої розвинулася рідкісна деформація рогів, можливо, через ранню травму. Іноді оленів з одним рогом також називають "однорогими оленями". Також відомо, що тварини зазвичай скидають роги в холодну пору року.

Але Анна, яка працює в гольф-клубі Paloheinä у Фінляндії, не вірить, що ще один ріг упав сам по собі. Вона також зазначила, що на ньому не було крові й виглядав він здоровим.

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