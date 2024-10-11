Женщина заметила крошечного "единорога", который наблюдал за ней (фото)

Анна Фагерхольм рассказала о встрече с необычным животным. По ее словам, оно казалось ручным и не пыталось убежать.

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Анна Фагерхольм из Финляндии работала на поле для гольфа в понедельник, 7 октября, когда заметила что-то странное. Женщина запечатлела крошечного "единорога", который смотрел на нее. Об этом пишет What The Jam.

Однорогое животное, стоявшее в одиночестве, направило свой взгляд прямо на Анну. Желая запечатлеть этот момент, она подошла поближе к нему и быстро сделала снимок.

"Он красиво стоял и смотрел на меня большими глазами. Он никак не мог убежать. Он был очень ручным и мы смотрели друг на друга", — рассказала она местным СМИ.

На самом деле животное оказалось оленем, только с одним рогом посередине лба. По данным RSPCA (Королевское общество защиты животных от жестокого обращения), олени — очень адаптирующиеся животные, которые быстро привыкают к сиренам, шуму, мигалкам и людям, что объясняет, почему его не испугало присутствие Анны.

На снимке видно, что животное стоит неподвижно с пушистыми ушами и одним рогом Фото: Jam Press

На снимке видно, что животное стоит неподвижно с пушистыми ушами и одним рогом.

Олень-единорог — это животное, у которого развилась редкая деформация рогов, возможно, из-за ранней травмы. Иногда оленей с одним рогом также называют "однорогими оленями". Также известно, что животные обычно сбрасывают рога в холодное время года.

Но Анна, работающая в гольф-клубе Paloheinä в Финляндии, не верит, что еще один рог упал сам по себе. Она также отметила, что на нем не было крови и выглядел он здоровым.

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