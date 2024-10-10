Жінка шукала під будинком покинутих кошенят, а потім дізналась несподівану правду (фото)
Аммі Діз розповіла про цей курйозний інцидент у TikTok, зібравши понад 422 тисячі переглядів.
36-річна Аммі Діз із США залізла під свій будинок, щоб знайти покинутих кошенят, але виявила, що звук насправді доноситься зовні. Коли жінка нарешті дізналась, в чому справа, то не могла перестати сміятися. Про це пише видання Daily Star.
Аммі провела сім годин, намагаючись знайти кошенят, поки врешті-решт у відчаї не зателефонувала своєму 40-річному чоловікові Уіллу, щоб він допоміг. Пара залізла під будинком з налобним ліхтариком і бляшанкою тунця, щоб виманити пухнастиків назовні, але все було марно.
У якийсь момент американка побігла назад у будинок, щоб переодягнутися, і ненароком зрозуміла, що звук доноситься з її власних сандалій.
"Ми продаємо будинок, тож я несамовито бігала, намагаючись підготуватися до зустрічі з рієлтором. Заходила і виходила з дому, а надворі йшов дощ, саме тому моє взуття намокло. Потім начебто почула писк кошенят й почала їх шукати. Це могло статися тільки зі мною", — сміється Діз.
Жінка розповіла про цей курйозний інцидент у TikTok, зібравши понад 422 тисячі переглядів.
"Люди запитували, чому я не почула цей звук, коли була поза домом. Річ у тім, що я працюю вдома й майже не виходжу на вулицю", — пояснює авторка історії.
У коментарях дехто з користувачів розповів про подібний досвід.
"Таке саме було зі мною. Копирсалася у вентиляційних отворах, дивуючись, чому коти плачуть тільки тоді, коли я йду, а не тоді, коли занурююсь у вентиляцію по вуха. Відчула себе такою дурепою, коли зрозуміла, що це були мої босоніжки", — розповіла одна з учасниць обговорення.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що родина з Бостона (графство Лінкольншир, Велика Британія) знайшла змію, яка ховалася під диваном у вітальні їхнього будинку. Усім мешканцям довелося вибігти на вулицю та чекати на приїзд фахівців з парку дикої природи "Ковчег".
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