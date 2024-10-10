Женщина искала под домом брошенных котят, а потом узнала неожиданную правду (фото)

Амми Диз рассказала об этом курьезном инциденте в TikTok, собрав более 422 тысяч просмотров.

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36-летняя Амми Диз из США залезла под свой дом, чтобы найти брошенных котят, но обнаружила, что звук на самом деле доносится снаружи. Когда женщина наконец узнала, в чем дело, то не могла перестать смеяться. Об этом пишет издание Daily Star.

Амми провела семь часов, пытаясь найти котят, пока в конце концов в отчаянии не позвонила своему 40-летнему мужу Уиллу, чтобы он помог. Пара залезла под домом с налобным фонариком и жестяной банкой тунца, чтобы выманить пушистиков наружу, но все было тщетно.

Амми Диз пыталась спасти брошенных котят Фото: TikTok

В какой-то момент американка побежала обратно в дом, чтобы переодеться, и ненароком поняла, что звук доносится из ее собственных сандалий.

"Мы продаем дом, поэтому я неистово бегала, пытаясь подготовиться к встрече с риелтором. Заходила и выходила из дома, а на улице шел дождь, именно поэтому моя обувь намокла. Потом как будто услышала писк котят и начала их искать. Это могло произойти только со мной", — смеется Диз.

Женщина рассказала об этом курьезном инциденте в TikTok, собрав более 422 тысяч просмотров.

Женщина поняла, что источником звука были ее сандалии Фото: TikTok

"Люди спрашивали, почему я не услышала этот звук, когда была вне дома. Дело в том, что я работаю дома и почти не выхожу на улицу", — объясняет автор истории.

В комментариях некоторые из пользователей рассказали о подобном опыте.

"Такая история произошла со мной. Ковырялась в вентиляционных отверстиях, удивляясь, почему коты плачут только тогда, когда я иду, а не тогда, когда погружаюсь в вентиляцию по уши. Почувствовала себя такой дурой, когда поняла, что это были мои босоножки", — рассказала одна из участниц обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что семья из Бостона (графство Линкольншир, Великобритания) нашла змею, которая пряталась под диваном в гостиной их дома. Всем жильцам пришлось выбежать на улицу и ждать приезда специалистов из парка дикой природы "Ковчег".

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