"Пошел собирать грибы, а нашел нечто ужасное": мужчина показал странную находку в лесу (фото)

Пользователи сети сразу начали выдвигать различные гипотезы, как таинственная находка оказалась в безлюдной местности.

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Британец, который пошел в лес на поиски грибов, обнаружил среди деревьев жуткую находку — заброшенный автомобиль, напоминающий "чудо-машину" из культовых фильмов о Гарри Поттере. Соответствующий пост с фото мужчина разместил на одном из форумов в Reddit.

"Это заброшенный автомобиль. Наткнулся на него в лесу, когда искал грибы. Заглянул внутрь, чтобы посмотреть, нет ли там остатков трупа, но, к сожалению, не в этот раз", — отметил автор в описании субредита CasualUK.

На фотографии можно увидеть перевернутую вверх дном, ржавую и поросшую кустарником синюю машину с открытым багажником.

Британец увидел брошенный автомобиль Фото: Reddit

Пользователи сети в разделе комментариев сразу начали выдвигать разнообразные гипотезы, как транспортное средство могло оказаться в безлюдной местности.

Один юзер пошутил, что авто напоминает чудо-машину, которой пользовались Гарри Поттер и Рон Уизли. "Похоже, что Гарри и Рон совершили аварийную посадку. Это машина Артура Уизли. Ржавеет с миром", — посмеялся он.

Еще один пользователь определил марку — Ford Fiesta. Это вдохновило других авторов на создание шуточного рекламного объявления о продаже: "Идеальный проектный автомобиль. Не нужно много усилий, чтобы вернуть его на дорогу. Не тратьте время зря — это настоящая классическая модель, которых осталось не так уж и много! Всего 9 500 фунтов стерлингов".

"Ого, пошел собирать грибы, а нашел нечто ужасное", — добавил еще один комментатор.

Этот пост на Reddit быстро стал популярным, собрав много лайков и других реакций.

Напомним, ранее Фокус писал, что 36-летняя Рэйчел Эдманс из Толваддона (графство Камборн, Великобритания) занималась дайвингом и случайно нашла обломки корабля "Эскуриал", затонувшего у побережья Корнуолла 129 лет назад.

Кроме того, в 2014 году обычная рыбалка одного мужчины с Филиппин обернулась необычайной находкой — он нашел гигантскую жемчужину весом 34 килограмма. Счастливчик даже не подозревал, что спал рядом с состоянием в 100 млн долларов.