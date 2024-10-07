Самая большая жемчужина в мире: рыбак в течение 10 лет спал рядом с сокровищем в $100 млн

Мужчина более 10 лет прятал у себя дома, возможно, самую большую натуральную жемчужину, когда-либо найденную. Он даже не подозревал, что спал рядом с состоянием в 100 млн долларов.

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В 2014 году обычная рыбалка одного мужчины из Филиппин обернулась необычайной находкой. Он нашел гигантскую жемчужину весом 34 килограмма. Об этой истории вспоминает Ebbow News.

Рыбак не стал отдавать свою находку на экспертизу. Вместо этого она отправилась под кровать мужчины, где и оставалась долгих 10 лет как простой талисман на удачу.

В поисках гигантской жемчужины: удача рыбака

Это был обычный день рыбалки в Палаване, провинции в западной части Филиппин, известной своими потрясающими пляжами, пышными пейзажами и богатой морской жизнью. Рыбак (чье имя не разглашается по соображениям конфиденциальности) не искал жемчуг. Он занимался своими обычными делами, когда заметил что его якорь застрял внутри гигантского моллюска, внутри которого было что-то необычное — массивный, неправильной формы, перламутровый предмет. Рыбак, не осознавая его истинной ценности, увидел в нем интересную находку, но не более того.

Рыбак нашел жемчужину в моллюске Фото: ABC News

Вместо того, чтобы передать жемчужину властям или провести ее оценку, мужчина отнес ее домой. Он положил ее под кровать, думая, что она принесет ему удачу. Рыбак и не подозревал, что буквально спал рядом с состоянием в 100 миллионов долларов.

Десятилетнее пребывание жемчужины под кроватью

Целых 10 лет гигантская жемчужина лежала под кроватью рыбака, собирая пыль. С годами она стала частью повседневной жизни семьи. Возможно, они иногда поглядывали на нее, возможно, даже задумывались о ее происхождении, но для них она была не более чем большим предметом необычной формы.

Жемчужина весила 34 кг Фото: ABC News

Находка не была классическим, блестящим круглым камнем, который большинство людей ассоциирует с жемчугом. Вместо этого это была "барочная жемчужина", нерегулярное, естественное образование, которое может расти столетиями. Они славятся своими уникальными, единственными в своем роде формами. Несмотря на огромные размеры и вес, семья рыбака не придала этому большого значения. Для них это был просто необычный предмет, найденный в море.

Шокирующее открытие: от талисмана удачи до бесценного драгоценного камня

В 2016 году, десять лет спустя после того, как жемчужина тихо лежала под кроватью, родственник рыбака предложил ему отдать объект на экспертизу.

Мужчина решил отвезти гигантскую жемчужину в местный туристический офис. Эксперты были шокированы, когда увидели объект, поняв, что это не просто случайный морской артефакт, а, возможно, самая большая натуральная жемчужина, когда-либо обнаруженная.

Жемчужину теперь называют "Puerto Princesa Pearl" или "Pearl of Puerto" Фото: ABC News

Жемчужина, которую теперь называют "Puerto Princesa Pearl" или "Pearl of Puerto", была проверена специалистами, которые оценили ее стоимость в ошеломляющую сумму в 100 миллионов долларов.

Почему эта жемчужина стоит 100 миллионов долларов

Ответ кроется в редкости, размере и уникальности жемчужины. Она является естественным образованием, что означает, что ее не выращивали, как многие жемчужины, которые используют в ювелирных изделиях. Она образовалась естественным образом внутри гигантского моллюска, процесс, который может занять сотни лет.

Ее неправильная, барочная форма также добавляет ей ценности, поскольку эти типы жемчужин встречаются гораздо реже, чем идеально круглые жемчужины.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина обнаружил жуткую находку за своим мусорным баком. Он заметил треугольную языческую диаграмму, выгравированную на доске, прислоненной к его мусорной корзине. Мужчина также добавил, что к предмету также прилагалось письмо, содержащее еще одну жуткую схему.

Также стало известно, что пара была в ужасе, когда впервые открыла холодильник в новом доме. Сразу после переезда новые владельцы начали ремонт, но их ждал неприятный сюрприз. То, что они обнаружили в холодильнике и по всему дому, сильно их удивило.