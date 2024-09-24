Переезд с сюрпризом: пара была в ужасе, когда впервые открыла холодильник в новом доме

Сразу после переезда новые владельцы дома начали ремонт, но их ждал неприятный сюрприз. То, что они обнаружили в холодильнике и по всему дому, сильно их удивило.

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Пара, только что переехавшая в новый дом, пришла в ужас, обнаружив отвратительную и ужасающую находку всего через несколько минут после открытия холодильника. Об этом пользователь с ником WritingLow2221 написал на популярном форуме Reddit.

Сразу после переезда новые владельцы дома принялись за ремонт, но их ожидал неприятный сюрприз.

"Мы закончили вчера! Ура! В доме было так грязно, что в холодильнике даже была собачья шерсть", — написал пользователь.

Рассказывая о своем ремонте он не мог скрыть своего отвращения, особенно к вони, оставленной собаками бывших жильцов.

"Думаю, после того как наши агенты договорились о продаже, они перестали убирать за своими тремя собаками. При уборке главной спальни мне пришлось четыре раза опустошать пылесос. Кроме того, они забили гвоздями (зачем?!) оконную раму в комнате. Я понимаю, что это неотъемлемая часть покупки и всегда есть какие-то сюрпризы, но, блин, собачья шерсть на всех оконных рамах и окнах до самого потолка — это безумие. Я просто кричу в пустоту", — писал он.

Иллюстративное фото Фото: unsplash.com

Другие пользователи форума сопереживали автора поста и решили поделиться своими собственными "ужасными" историями покупки недвижимости:

"Продавцы нашего старого дома поступили так же. Явно перестали убираться после того, как предложение было принято. Например, даже не вытирали пролитые напитки на кухне в течение нескольких месяцев! В доме воняло мусорными баками и сточными водами. Я плакала, когда мы получили ключи";

"Когда я переехала в свой нынешний дом, он был грязным. Повсюду собачья шерсть, все дверные коробки были в волосах. Стены были грязными. Это было отвратительно";

"Наш был, может, и не таким уж плохим, но все равно достаточно грязным, чтобы меня расстроить. Неловко, но я столкнулся с женщиной, продающей его, несколько недель спустя, и она рассказала мне, сколько усилий она вложила, чтобы сделать его красивым и чистым для меня".

Ранее Фокус сообщал, что незнакомка получила права на дом стоимостью $4 млн без ведома владельца. Крейг Адамс продолжает жить в своем жилье вместе с женой, однако по документам оно больше ему не принадлежит. Новой владелицей стала Доун Мангам, которая указала мужчину как своего должника.

Также стало известно, что семья вынуждена снести свой дом после 3-летнего ремонта. Строительная бригада добавила опоры для укрепления стен, но обрушение усилилось. Теперь помещение полностью разрушено и его необходимо снести.