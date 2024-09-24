Переїзд із сюрпризом: пара була в жаху, коли вперше відкрила холодильник у новому будинку

Відразу після переїзду нові власники будинку почали ремонт, але на них чекав неприємний сюрприз. Те, що вони виявили в холодильнику і по всьому будинку, сильно їх здивувало.

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Пара, яка щойно переїхала в новий дім, жахнулася, виявивши огидну і жахливу знахідку всього через кілька хвилин після відкриття холодильника. Про це користувач із ніком WritingLow2221 написав на популярному форумі Reddit.

Одразу після переїзду нові власники будинку взялися за ремонт, але на них чекав неприємний сюрприз.

"Ми закінчили вчора! Ура! У будинку було так брудно, що в холодильнику навіть була собача шерсть", — написав користувач.

Розповідаючи про свій ремонт, він не міг приховати своєї відрази, особливо до смороду, залишеного собаками колишніх мешканців.

"Думаю, після того як наші агенти домовилися про продаж, вони перестали прибирати за своїми трьома собаками. Під час прибирання головної спальні мені довелося чотири рази спустошувати пилосос. Крім того, вони забили цвяхами (навіщо?!) віконну раму в кімнаті. Я розумію, що це невід'ємна частина купівлі і завжди є якісь сюрпризи, але, блін, собача шерсть на всіх віконних рамах і вікнах до самої стелі — це безумство. Я просто кричу в порожнечу", — писав він.

Ілюстративне фото Фото: unsplash.com

Інші користувачі форуму співпереживали авторці посту і вирішили поділитися своїми власними "жахливими" історіями купівлі нерухомості:

"Продавці нашого старого будинку вчинили так само. Явно перестали прибирати після того, як пропозицію було прийнято. Наприклад, навіть не витирали пролиті напої на кухні протягом кількох місяців! У будинку смерділо сміттєвими баками і стічними водами. Я плакала, коли ми отримали ключі";

"Коли я переїхала у свій нинішній будинок, він був брудним. Всюди собача шерсть, усі дверні коробки були у волоссі. Стіни були брудними. Це було огидно";

"Наш був, може, і не таким уже й поганим, але все одно досить брудним, щоб мене засмутити. Незручно, але я зіткнувся з жінкою, яка продає його, кілька тижнів по тому, і вона розповіла мені, скільки зусиль вона вклала, щоб зробити його красивим і чистим для мене".

Раніше Фокус повідомляв, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму житлі разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.

Також стало відомо, що сім'я змушена знести свій будинок після 3-річного ремонту. Будівельна бригада додала опори для зміцнення стін, але обвалення посилилося. Тепер приміщення повністю зруйноване і його необхідно знести.