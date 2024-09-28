"Осталось 7 дней": мужчина обнаружил жуткую находку за своим мусорным баком (фото)

Мужчина обнаружил треугольную языческую диаграмму, выгравированную на доске, прислоненной к его мусорной корзине. Он также добавил, что к предмету также прилагалось письмо, содержащее еще одну жуткую схему.

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Вернувшись поздно вечером домой с работы, мужчина пришел в ужас, обнаружив рядом с мусорным ведром треугольную языческую диаграмму, выгравированную на доске. Об этом рассказал пользователь с ником ItsLoader на популярном форуме Reddit.

Странная находка заставила мужчину обратиться к пользователям соцсети за советом. Он узнал, что с трех сторон гравюры были обозначены "тетраграмматоном", "праймуматоном" и "анафаксетоном", а в двух местах сверху были указаны компасные точки.

"Это было прислонено к моей корзине для мусора, когда я вернулся домой. Я вышел из дома около 17:30, но его там не было. Я вернулся домой около 22:15 и обнаружил вот это. Подруга не хотела, чтобы доска оставалась в доме или гараже (я согласился), и я положил ее обратно рядом с мусорным баком. Рама слишком большая, чтобы поместить это внутрь, поэтому она просто лежит там, где я ее нашел", — написал мужчина в подписи к снимку своей находки.

Мужчина добавил, что к предмету также прилагалось письмо, содержащее еще одну жуткую схему Фото: Reddit

Мужчина добавил, что к предмету также прилагалось письмо, содержащее еще одну жуткую схему.

"Кроме того, на задней стороне рамки была надпись карандашом и прикреплен черный конверт. В нем был небольшой листок бумаги, на котором была изображена схема в форме буквы "L", на которой было написано что-то вроде "Гилионон". Я не сфотографировал эти вещи, и мне не хочется возвращаться туда, пока не настанет утро. Одна часть меня говорит: "Это просто кто-то пытается выбросить картинку и решил воспользоваться моим мусорным ведром. Другая часть думает, что это просто розыгрыш. Я стараюсь держать параноидальную часть меня в тишине, чтобы не накручивать себя. Я не разбираюсь в оккультизме, эзотерике или мистике, поэтому не уверен, что все это значит", — добавил автор сообщения.

Многие пользователи форума были взволнованы и обеспокоены необычной находкой мужчины.

"Понятия не имею, что это такое, но это чертовски круто. Вряд ли в нем есть скрытая энергия, о которой вам стоит беспокоиться", "Наслаждайтесь своим новым демоном", "У тебе осталось 7 дней", — писали они.

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