Не трогали более 100 лет: блогер побывал в замке, владелец которого погиб на "Титанике"

Городской исследователь поделился историей бизнесмена Энгельхарта Корнелиуса Остби, который владел роскошным особняком. После его трагической смерти замок оставался без владельца.

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Городской исследователь и блогер под никои deserted_places побывал внутри замка во Франции, который был заброшен после того, как го владелец трагически погиб на "Титанике" в 1912 году. Об этом он рассказал в одном из своих видео в TikTok.

В своем видео городской исследователь отметил, что замок 19 века был заброшен с 1912 года, после того, как его владелец, норвежский бизнесмен Энгельхарт Корнелиус Остби, погиб во время кораблекрушения. Все это время особняк остался нетронутым. Блогер нашел внутри множество произведений искусства, еще целую мебель и даже детские игрушки, к которым никто не прикасался более 100 лет. На кухне на стенах висели кастрюли и сковородки, а в кабинете на полках и столах лежали.

64-летний Энгельхарт и его 22-летняя дочь Хелен путешествовали первым классом на "Титанике" после посадки в Шербуре (Франция). У каждого из них была своя каюта. Именно в них они находились, когда "Титаник" столкнулся с айсбергом. Напуганные и дезориентированные, отец и дочь встретились в коридоре между своими каютами, прежде чем подняться на шлюпочную палубу. Однако Энгельхарт вернулся, чтобы взять более теплую одежду, оставив Хелен. Это был последний раз, когда дочь видела своего отца живым. Хелен была спасена на спасательной шлюпке № 5.

Тело Энгельхарта было позже найдено в море судном для ремонта кабелей CS-Mackey-Bennett.

Хелен, выжившая в катастрофе "Титаника", поделилась своими воспоминаниями.

"Когда корабль начал вставать на дыбы, мы услышали сильный грохот и скрежет, как будто внутри корабля все отрывалось от своих креплений. Внезапно все прекратилось, и корабль стоял на краю очень тихо в течение минуты, а затем пошел ко дну, как стрела", — рассказывала она.

Замок 19 века был заброшен с 1912 года Фото: New York Post

В 1914 году Хелен вместе с братом Гарольдом и одной из его дочерей стала владельцем бизнеса своего отца Ostby & Barton. В том же году во время деловой поездки она попала в ловушку в Германии, но ей удалось бежать через Фландрию. До 1941 года женщина переезжала из одной страны в другую пока не оказалась в Америке.

Хелен доживала свои дни в Род-Айленде (США), посвятив последние годы жизни волонтерской работе в больнице штата. Несмотря на многочисленных ухажеров, она так и не вышла замуж и умерла 15 мая 1978 года в возрасте 88 лет. Хелен была похоронена рядом с отцом на кладбище Суон-Пойнт в Провиденсе (США).

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