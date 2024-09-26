Не чіпали понад 100 років: блогер побував у замку, власник якого загинув на "Титаніку"

Міський дослідник поділився історією бізнесмена Енгельгарта Корнеліуса Остбі, який володів розкішним особняком. Після його трагічної смерті замок залишався без власника.

Related video

Міський дослідник і блогер під нікою deserted_places побував усередині замку у Франції, який був занедбаний після того, як його власник трагічно загинув на "Титаніку" в 1912 році. Про це він розповів в одному зі своїх відео в TikTok.

У своєму відео міський дослідник зазначив, що замок 19 століття був занедбаний з 1912 року, після того, як його власник, норвезький бізнесмен Енгельхарт Корнеліус Остбі, загинув під час корабельної аварії. Весь цей час особняк залишився недоторканим. Блогер знайшов усередині безліч творів мистецтва, ще цілі меблі й навіть дитячі іграшки, до яких ніхто не торкався понад 100 років. На кухні на стінах висіли каструлі та сковорідки, а в кабінеті на полицях і столах лежали.

64-річний Енгельхарт і його 22-річна дочка Хелен подорожували першим класом на "Титаніку" після посадки в Шербурі (Франція). У кожного з них була своя каюта. Саме в них вони перебували, коли "Титанік" зіткнувся з айсбергом. Налякані та дезорієнтовані, батько і донька зустрілися в коридорі між своїми каютами, перш ніж піднятися на шлюпкову палубу. Однак Енгельхарт повернувся, щоб узяти тепліший одяг, залишивши Хелен. Це був останній раз, коли дочка бачила свого батька живим. Хелен було врятовано на рятувальній шлюпці № 5.

Тіло Енгельхарта було пізніше знайдено в морі судном для ремонту кабелів CS-Mackey-Bennett.

Гелен, яка вижила в катастрофі "Титаніка", поділилася своїми спогадами.

"Коли корабель почав вставати на диби, ми почули сильний гуркіт і скрегіт, ніби всередині корабля все відривалося від своїх кріплень. Раптово все припинилося, і корабель стояв на краю дуже тихо протягом хвилини, а потім пішов на дно, як стріла", — розповідала вона.

Замок 19 століття був покинутий з 1912 року Фото: New York Post

У 1914 році Хелен разом із братом Гарольдом і однією з його дочок стала власником бізнесу свого батька Ostby & Barton. Того ж року під час ділової поїздки вона потрапила в пастку в Німеччині, але їй вдалося втекти через Фландрію. До 1941 року жінка переїжджала з однієї країни в іншу поки не опинилася в Америці.

Хелен доживала свої дні в Род-Айленді (США), присвятивши останні роки життя волонтерській роботі в лікарні штату. Попри численних залицяльників, вона так і не вийшла заміж і померла 15 травня 1978 року у віці 88 років. Хелен була похована поруч із батьком на кладовищі Суон-Пойнт у Провіденсі (США).

Раніше Фокус повідомляв, що пасажири літака пробули в небі 9 годин і повернулися в аеропорт, з якого вилетіли. Джимін Лі, яка перебувала на борту літака, дістала свій смартфон, щоб зняти метушню. За її словами, співробітники авіакомпанії сказали, що у них технічні проблеми.

Також стало відомо, що чоловік витратив 1 млн доларів на відновлення круїзного лайнера. Кріс Віллсон і його дружина Джин Лі витратили 15 років на ремонт судна довжиною 89 метрів. На кораблі 85 кают, басейн і театр.