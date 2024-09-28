"Залишилося 7 днів": чоловік виявив моторошну знахідку за своїм сміттєвим баком (фото)

Чоловік виявив трикутну язичницьку діаграму, вигравірувану на дошці, притуленій до його сміттєвого кошика. Він також додав, що до предмета також додавався лист, який містив ще одну моторошну схему.

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Повернувшись пізно ввечері додому з роботи, чоловік жахнувся, виявивши поруч зі сміттєвим відром трикутну язичницьку діаграму, вигравірувану на дошці. Про це розповів користувач із ніком ItsLoader на популярному форумі Reddit.

Дивна знахідка змусила чоловіка звернутися до користувачів соцмережі за порадою. Він дізнався, що з трьох боків гравюри були позначені "тетраграмматоном", "праймуматоном" і "анафаксетоном", а у двох місцях зверху були вказані компасні точки.

"Це було притулено до мого кошика для сміття, коли я повернувся додому. Я вийшов з дому близько 17:30, але його там не було. Я повернувся додому близько 22:15 і виявив ось це. Подруга не хотіла, щоб дошка залишалася в будинку або гаражі (я погодився), і я поклав її назад поруч зі сміттєвим баком. Рама занадто велика, щоб помістити це всередину, тому вона просто лежить там, де я її знайшов", — написав чоловік у підписі до знімка своєї знахідки.

Чоловік додав, що до предмета також додавався лист, який містив ще одну моторошну схему Фото: Reddit

Чоловік додав, що до предмета також додавався лист, який містив ще одну моторошну схему.

"Крім того, на задній стороні рамки був напис олівцем і прикріплений чорний конверт. У ньому був невеликий аркуш паперу, на якому було зображено схему у формі літери "L", на якій було написано щось на кшталт "Гіліонон". Я не сфотографував ці речі, і мені не хочеться повертатися туди, поки не настане ранок. Одна частина мене каже: "Це просто хтось намагається викинути картинку і вирішив скористатися моїм відром для сміття. Інша частина думає, що це просто розіграш. Я намагаюся тримати параноїдальну частину мене в тиші, щоб не накручувати себе. Я не розуміюся на окультизмі, езотериці чи містиці, тому не впевнений, що все це означає", — додав автор повідомлення.

Багато користувачів форуму були схвильовані та стурбовані незвичайною знахідкою чоловіка.

"Поняття не маю, що це таке, але це до біса круто. Навряд чи в ньому є прихована енергія, про яку вам варто турбуватися", "Насолоджуйтеся своїм новим демоном", "У тебе залишилося 7 днів", — писали вони.

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