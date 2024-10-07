Найбільша перлина у світі: рибалка протягом 10 років спав поруч зі скарбом на $100 млн

Чоловік понад 10 років ховав у себе вдома, можливо, найбільшу натуральну перлину, коли-небудь знайдену. Він навіть не підозрював, що спав поруч зі статком у 100 млн доларів.

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У 2014 році звичайна риболовля одного чоловіка з Філіппін обернулася надзвичайною знахідкою. Він знайшов гігантську перлину вагою 34 кілограми. Про цю історію згадує Ebbow News.

Рибалка не став віддавати свою знахідку на експертизу. Замість цього вона вирушила під ліжко чоловіка, де й залишалася довгих 10 років як простий талісман на удачу.

У пошуках гігантської перлини: удача рибалки

Це був звичайний день риболовлі в Палавані, провінції в західній частині Філіппін, відомої своїми приголомшливими пляжами, пишними пейзажами і багатим морським життям. Рибалка (чиє ім'я не розголошується з міркувань конфіденційності) не шукав перли. Він займався своїми звичайними справами, коли помітив, що його якір застряг усередині гігантського молюска, всередині якого було щось незвичайне — масивний, неправильної форми, перламутровий предмет. Рибалка, не усвідомлюючи його справжньої цінності, побачив у ньому цікаву знахідку, але не більше.

Рибалка знайшов перлину в молюску Фото: ABC News

Замість того, щоб передати перлину владі або провести її оцінку, чоловік відніс її додому. Він поклав її під ліжко, думаючи, що вона принесе йому удачу. Рибалка і не підозрював, що буквально спав поруч зі статком у 100 мільйонів доларів.

Десятирічне перебування перлини під ліжком

Цілих 10 років гігантська перлина лежала під ліжком рибалки, збираючи пил. З роками вона стала частиною повсякденного життя родини. Можливо, вони іноді поглядали на неї, можливо, навіть замислювалися про її походження, але для них вона була не більше ніж великим предметом незвичайної форми.

Перлина важила 34 кг Фото: ABC News

Знахідка не була класичним, блискучим круглим каменем, який більшість людей асоціює з перлами. Натомість це була "барокова перлина", нерегулярне, природне утворення, яке може рости століттями. Вони славляться своїми унікальними, єдиними у своєму роді формами. Попри величезні розміри і вагу, сім'я рибалки не надала цьому великого значення. Для них це був просто незвичайний предмет, знайдений у морі.

Приголомшливе відкриття: від талісмана удачі до безцінного дорогоцінного каменю

У 2016 році, через десять років після того, як перлина тихо лежала під ліжком, родич рибалки запропонував йому віддати об'єкт на експертизу.

Чоловік вирішив відвезти гігантську перлину в місцевий туристичний офіс. Експерти були шоковані, коли побачили об'єкт, зрозумівши, що це не просто випадковий морський артефакт, а, можливо, найбільша натуральна перлина, яку будь-коли виявили.

Перлину тепер називають "Puerto Princesa Pearl" або "Pearl of Puerto" Фото: ABC News

Перлину, яку тепер називають "Puerto Princesa Pearl" або "Pearl of Puerto", перевірили фахівці, які оцінили її вартість у приголомшливу суму в 100 мільйонів доларів.

Чому ця перлина коштує 100 мільйонів доларів

Відповідь криється в рідкості, розмірі та унікальності перлини. Вона є природним утворенням, що означає, що її не вирощували, як багато перлин, які використовують у ювелірних виробах. Вона утворилася природним чином усередині гігантського молюска, процес, який може зайняти сотні років.

Її неправильна, барокова форма також додає їй цінності, оскільки ці типи перлин зустрічаються набагато рідше, ніж ідеально круглі перлини.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив моторошну знахідку за своїм сміттєвим баком. Він помітив трикутну язичницьку діаграму, вигравірувану на дошці, притуленій до його сміттєвого кошика. Чоловік також додав, що до предмета також додавався лист, який містив ще одну моторошну схему.

Також стало відомо, що пара була в жаху, коли вперше відкрила холодильник у новому будинку. Одразу після переїзду нові власники почали ремонт, але на них чекав неприємний сюрприз. Те, що вони виявили в холодильнику і по всьому будинку, сильно їх здивувало.