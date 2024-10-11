Коты видят не так, как люди: ветеринар рассказала, как улучшить жизнь своему хвостику

В зоомагазинах предлагают игрушки для кошек на любой вкус, и большинство из них — ярких цветов. Однако на самом деле домашним питомцам доступен не весь цветовой спектр, и учитывая это, можно сделать для них игру еще приятнее.

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Ветеринар с 10-летним опытом Хейли Бергеланд рассказала, как на самом деле видят домашние коты. Об этом известно из ее статьи для портала о домашних животных Daily Paws.

Владельцы кошек знают, что пушистики любят играть с блестящими игрушками и яркими мячиками. Может показаться, что животные лучше видят интенсивные цвета, поэтому товары для них так выглядят. Однако зрение хвостатых не стоит недооценивать.

Зрение котов — ограниченное

Котам действительно доступны не все цвета, которые видят люди. Однако домашние любимцы наделены другой "уникальной способностью" — видеть в темноте. Кроме того, они способны замечать мелкие и при этом быстрые движения с гораздо более широким обзором. Все это делает пушистиков отличными охотниками.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

Коты не видят всех цветов из спектра, но с дефектом глаз это не связано. Дело в том, что глаз (как человеческий, так и кошачий) имеет два типа цветовых рецепторов — колбочки и палочки. Первые отвечают за дневное зрение и восприятие цветов, а вторые — за ночное и периферийное зрение.

По сравнению с человеком кот имеет меньше колбочек, поэтому способны видеть ограниченный спектр света. Они отлично видят сине-фиолетовый и желто-зеленый свет, но не красно-оранжевый. То есть в основном хвостатые видят свет в оттенках желтого, серого и голубого. По мнению некоторых исследователей, в перечень можно добавить различные оттенки зеленого.

Иллюстративное фото Фото: Getty

На что это влияет

То есть во время игры с популярной среди владельцев кошек лазерной указкой любимцы на самом деле скорее реагируют на быстрое движение, чем на красный цвет. Также стоит учитывать, что хвостикам неприятно гоняться за неуловимой целью, поэтому на самом деле такая игра — не лучший вариант совместных развлечений.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

Да и вообще яркий цвет — не столь значительный стимул для кошки, как движение. Поэтому животным приятнее играть с чем-то, что быстро передвигается, а не неподвижной, но красной мышью из фетра. Лучший вариант игры — заставить любимца обратиться к своим природным инстинктам хищника, устроив ему настоящую охоту. Если же говорить о цвете, лучшим выбором будет что-то желтое, голубое или зеленое.

Стоит учитывать и часы "чрезвычайной активности" котов. У пушистых "просыпается охотник" на рассвете и во время сумерек. Поэтому в это время, если выпустить любимца на улицу, шанс потом найти у крыльца пойманную добычу — больше.

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