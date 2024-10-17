Жінка побачила біля свого будинку "великого кота", який насправді виявився диким звіром (фото)

Каракал — вкрай рідкісний гість в штаті Іллінойс, та й загалом у Сполучених Штатах. Ці звірі переважно водяться в Африці та Азії, а також знаходяться під міжнародним захистом.

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Співробітники служби контролю за тваринами спійманий дикого кота каракала, який блукав передмістям Чикаго (США) протягом останніх кількох днів й не на жарт налякав громадянку, яка напередодні помітила його біля свого будинку. Про це пише видання CBS.

"Я спершу подумала: "Що це, в біса, таке?". Великий кіт виявився диким. Він наче сказився, коли потрапив у клітку. Очевидно, йому не подобається бути там", — розповідає Джен Хоффман-Рау (Jan Hoffman-Rau) після того, як екзотичного кота витягли з-під її тераси у вівторок вранці.

До слова, каракал — вкрай рідкісний гість в штаті Іллінойс, та й загалом у США. Ці тварини переважно водяться в Африці та Азії, а також знаходяться під міжнародним захистом.

"Співробітники служби контролю за тваринами хотіли скористатись транквілізатором, але препарат був недостатньо потужним, щоб його відразу вирубити. Довелось чекати близько 7-8 хвилин", — додає Хоффман-Рау.

Каракала спіймали й відвезли у заповідник Фото: CBS Chicago

Наразі звір, який вважається небезпечним для людей, знаходиться під опікою служби контролю за тваринами. Поліція, своєю чергою, шукає інформацію про його походження. "Ми думаємо, що це чиясь домашня тварина, бо вона не вміє полювати", — заявили правоохоронці.

Згідно із законодавством штату, людині, яка незаконно утримує диких звірів, загрожує штраф на суму до 1500 доларів й навіть ув’язнення.

Що стосується Хоффман-Рау, то вона щаслива, що все скінчилося. За словами жінки, це найбільш резонансна подія, яка сталася в її районі за дуже довгий час.

Дикого кота згодом перевезуть у заповідник у Вісконсині, де він і житиме. "Ми впевнені, що у нього буде щасливе життя далеко від маєтку Хоффмана", — написали поліціянти в соціальних мережах.

Каракала спіймали й відвезли у заповідник Фото: CBS Chicago

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Маріан Васкес Аларкон з міста Коацакоалькос, яка підібрала на вулиці крихітне цуценя, але воно насправді виявилося дикою твариною. Спочатку жінка нічого не підозрювала та виховувала врятоване "цуценя" разом з іншими своїми собаками. Однак з часом її почала насторожувати дивна поведінка домашнього улюбленця.

Крім того, великий кіт, який гуляв на півдні Сан-Франциско (США), спровокував масову паніку серед місцевих жителів. Це сталося після попередження від місцевої поліції, яка помилково проінформувала громадян про гірського лева, начебто зафіксованого камерами відеоспостереження.