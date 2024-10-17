Женщина увидела возле своего дома "большого кота", который на самом деле оказался диким зверем (фото)

Каракал — крайне редкий гость в штате Иллинойс, да и вообще в США. Эти звери преимущественно водятся в Африке и Азии, а также находятся под международной защитой.

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Сотрудники службы контроля за животными поймали дикого кота каракала, который бродил по пригороду Чикаго (США) в течение последних нескольких дней и не на шутку напугал гражданку, которая накануне заметила его возле своего дома. Об этом пишет издание CBS.

"Я сначала подумала: "Что это, черт возьми, такое?". Большой кот оказался диким. Он как будто взбесился, когда попал в клетку. Очевидно, ему не нравится быть там", — рассказывает Джен Хоффман-Рау (Jan Hoffman-Rau) после того, как экзотического кота вытащили из-под ее террасы во вторник утром.

К слову, каракал — крайне редкий гость в штате Иллинойс, да и вообще в США. Эти животные преимущественно водятся в Африке и Азии, а также находятся под международной защитой.

"Сотрудники службы контроля за животными хотели воспользоваться транквилизатором, но препарат был недостаточно мощным, чтобы его сразу вырубить. Пришлось ждать около 7-8 минут", — добавляет Хоффман-Рау.

Каракала поймали и отвезли в заповедник Фото: CBS Chicago

Сейчас зверь, который считается опасным для людей, находится под опекой службы контроля за животными. Полиция, в свою очередь, ищет информацию о его происхождении. "Мы думаем, что это чье-то домашнее животное, потому что оно не умеет охотиться", — заявили правоохранители.

Согласно законодательству штата, человеку, который незаконно удерживает диких зверей, грозит штраф на сумму до 1500 долларов и даже тюремное заключение.

Что касается Хоффман-Рау, то она счастлива, что все закончилось. По словам женщины, это самое резонансное событие, которое произошло в ее районе за очень долгое время.

Дикого кота позже перевезут в заповедник в Висконсине, где он и будет жить. "Мы уверены, что у него будет счастливая жизнь вдали от поместья Хоффман", — написали полицейские в социальных сетях.

Каракала поймали и отвезли в заповедник Фото: CBS Chicago

Напомним, ранее Фокус писал о Мариан Васкес Аларкон из города Коацакоалькос, которая подобрала на улице крошечного щенка, но он на самом деле оказался диким животным. Сначала женщина ничего не подозревала и воспитывала спасенного "щенка" вместе с другими своими собаками. Однако со временем ее начало настораживать странное поведение домашнего любимца.

Кроме того, большой кот, который гулял на юге Сан-Франциско (США), спровоцировал массовую панику среди местных жителей. Это произошло после предупреждения от местной полиции, которая ошибочно проинформировала граждан о горном льве, якобы зафиксированном камерами видеонаблюдения.