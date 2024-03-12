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МирФан

Бродячий щенок, которого женщина подобрала на улице, оказался диким зверем (фото)

Собака оказалась диким зверем, пес оказался койотом, курьезы, животные, дикие звери, фото, Мексика
Фото: Jam Press | Мексиканка забрала с улицы койота

Первые тревожные сигналы появились, когда хозяйка заметила ненасытный аппетит "собачки" и ее агрессивное поведение во время кормления.

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Мариан Васкес Аларкон из города Коацакоалькос, что в Мексике, подобрала на улице крошечного щенка, который на самом деле оказался диким животным — койотом. Подробнее об этом случае пишет издание The Sun.

Сначала женщина ничего не подозревала и воспитывала спасенного "щенка" вместе с другими своими собаками. Однако со временем ее начало настораживать странное поведение домашнего любимца.

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Первые тревожные сигналы появились, когда Аларкон заметила ненасытный аппетит "собачки" и агрессивное поведение во время кормления, когда он увлеченно кромсал зубами мясо вместе с костями. Также по ночам регулярно раздавался жалобный вой.

Мариан догадалась, что перед ней не собачка, когда животное начало стремительно расти и набирать вес. Хозяйка с ужасом поняла, что случайно забрала с улицы и вырастила дикого зверя.

Она немедленно связалась с природоохранными службами, которые забрали койота и выпустили его в экологическом центре "Лес шепота". К сожалению, как объяснила сама Аларкон, содержать его дома становилось все сложнее, ведь он нуждался в соответствующих условиях для жизни.

Собака оказалась диким зверем, пес оказался койотом, курьезы, животные, дикие звери, фото, Мексика Fullscreen
Первые тревожные сигналы появились, когда Аларкон заметила ненасытный аппетит "собачки" и агрессивное поведение во время кормления
Фото: Jam Press

"Это был прекрасный койот. Он вырос среди домашних собак, но никогда не переставал быть диким. Испортил мне очень много вещей и больше не мог поместиться в доме", — добавила Мариан.

К слову, койоты обитают в Северной Америке. Это ночные хищники, которые вырастают размером чуть меньше волка, с удивительными охотничьими способностями, в частности, способны бегать со скоростью 64 км/ч.

Собака оказалась диким зверем, пес оказался койотом, курьезы, животные, дикие звери, фото, Мексика Fullscreen
Мариан догадалась, что перед ней не собачка, когда животное начало стремительно расти и набирать вес
Фото: Jam Press

Напомним, ранее Фокус писал, как 3-летний чихуахуа Бао благодаря своей хозяйке Кса Тхи Нгок Тран из Торонто (Канада) наслаждается роскошной жизнью. За последние два года собачка вместе с хозяйкой побывали в разных уголках мира — от Франции до Мексики. Они останавливаются в роскошных пятизвездочных отелях, обедают в элитных кафе и занимаются шопингом.

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