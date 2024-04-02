Спровоцировали массовую панику: полиция перепутала огромного кота с горным львом (фото)

Пристально изучив опубликованный снимок, пользователи сети усомнились в первоначальной версии правоохранителей, и заметили очевидное несоответствие в габаритах.

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Большой кот, который гулял на юге Сан-Франциско (США), спровоцировал массовую панику среди местных жителей. Это произошло после предупреждения от местной полиции, которая ошибочно проинформировала граждан о горном льве, якобы зафиксированном камерами видеонаблюдения. Об этом пишет издание San Francisco Chronicle.

Накануне правоохранители опубликовали в социальных сетях фото массивного кота, который прогуливался вдоль забора, разделяющего два дома в 200-м квартале Мэнсфилд-драйв. Его внушительные размеры сначала натолкнули на мысль, что это может быть опасный зверь. Однако, пристально изучив снимок, пользователи сети усомнились в этом, заметив очевидное несоответствие в габаритах.

"Это обычный домашний кот, а не горный лев"

"Каждая из этих досок — 4 дюйма, так что кот примерно 12 дюймов длиной, а горный лев вырастает до 4 футов"

"Я видел много горных львов, но это просто здоровенный домашний кот"

Полиция оперативно провела тщательный обыск территории. Однако это не дало результатов — загадочного "пушистика" так и не удалось найти.

"Несмотря на все, мы хотели бы напомнить гражданам, что стоит избегать горных львов даже на большом расстоянии", — отметили полицейские.

В конце концов, правоохранители успокоили горожан, официально опровергнув первоначальную версию.

"Обновление. Мы подтверждаем, что это просто большой кот, а не горный лев. Никакой потенциальной угрозы для района нет", — говорится в заявлении отделения полиции южного Сан-Франциско, опубликованном в Facebook.

Напомним, ранее Фокус писал, что в бразильском городе Жау живет гигантский кот-рекордсмен Ксартрукс. 6-летний красавец породы мейн-кун достигает 1,3 м в длину и весит более 10 кг, его даже путают с гепардом. Мейн-куны считаются одной из крупнейших в мире пород домашних кошек, но этот пушистик, принадлежащий супружеской паре Марсии Оливейре и Жану Мартинсу, вырос до поистине монументальных размеров.

Кроме того, благодаря микрочипу собака Клео, которая исчезла 10 лет назад, воссоединилась со своей семьей. 14-летнего метиса кокер-спаниеля и пуделя волонтеры подобрали на улице, а затем проверили его на наличие микрочипа с контактными данными владельцев. К счастью, маячок был.