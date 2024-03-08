Путают с гепардом: женщина похвасталась своим "самым большим" в мире котом (фото)

В январе 2023 года владельцы гигантского мейн-куна даже подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

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В бразильском городе Жау, что в штате Сан-Паулу, живет гигантский кот-рекордсмен Ксартрукс. 6-летний красавец породы мейн-кун достигает 1,3 м в длину и весит более 10 кг, его даже путают с гепардом, пишет издание The Sun.

Мейн-куны считаются одной из самых больших в мире пород домашних кошек, но этот пушистик, принадлежащий супругам Марсии Оливейре и Жану Мартинсу, вырос до поистине монументальных размеров.

"Он был самым маленьким в выводке — весил менее 80 граммов. Мы и не подозревали, что он станет таким огромным. Ксартрукс сначала опередил своих братьев, а в возрасте четырех месяцев уже превосходил по размерам обычных котов и побеждал на соревнованиях", — рассказывает Марсия, которая занимается разведением котов породы мейн-кун с 2013 года.

Мейн-куны считаются одной из самых больших в мире пород домашних кошек Фото: Instagram

Владельцы уверены, что Ксартрукс — нынешний рекордсмен среди представителей вида. В январе 2023 года они даже подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса, приложив видео, на котором показано, как гигант участвует в выставке Клуба котов в Рио.

"У него все стандарты породы от размера до характера: он милый, любящий, добродушный и ленивый! Делает с нами все, что захочется", — смеется Марсия.

Марсия занимается разведением кошек породы мейн-кун с 2013 года Фото: Instagram

Женщина даже забеспокоилась, не вырос ли ее питомец слишком большим даже для своей породы. В прошлом году другая хозяйка рассказывала, что кот мейн-кун достиг роста ее четырехлетней дочери.

Кстати, мейн-куны любят быть рядом с людьми и неплохо ладят с детьми и другими домашними животными. Пушистики достигают полной зрелости к 3-5 годам и могут весить 8-10 кг. Живут в среднем 12-15 лет.

Женщина даже забеспокоилась, не вырос ли ее питомец слишком большим даже для своей породы Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.

Кроме того, мы рассказывали о пропавшем в 2012 году коте по кличке Тоби, который неожиданно вернулся домой накануне Рождества. Владельцы домашнего любимца, семья Алланов из Великобритании, забрали его из службы защиты котов Cats Protection, куда животное принесла жительница городка Бедфорд.